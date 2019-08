Piazza Affari chiude a -1 | 1% nel Conte-day | spread cala a 204 punti | sprint Juve

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a superare quota 20.500 - 21 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tornare sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda

Neymar alla Juve piace a Piazza Affari - il titolo bianconero schizza in Borsa : Mentre continua la discussione su quanto sia verosimile la possibilità di Neymar alla Juve, considerando non solo il costo del cartellino, ma soprattutto l’ingaggio del brasiliano, la notizia di mercato uscita ieri ha fruttato bene ai bianconeri. Per quanto non sia possibile sapere se è vera l’operazione piace a Piazza Affari che ha visto subito schizzare il titolo Juve. Dopo l’impennata avuta quest’estate sull’onda ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.000 punti - 20 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda ai 21.000 punti. L'agenda macroeconomica è sostanzialmente priva di dati significativi

È la Juve la società di Piazza Affari che ha reso di più per gli azionisti : Chi cinque anni fa ha investito nei titoli della Vecchia Signora ha puntato sul cavallo giusto. La Juventus, rivela la 21esima edizione della classifica di Boston Consulting Group (Bcg) “Value Creators”, è infatti la società italiana quotata in borsa che nel corso dell’ultimo quinquennio è stata capace di creare maggior valore per gli investitori, davanti ad Amplifon e Recordati

Borse in rialzo - Piazza Affari in prima fila con le banche : Dopo tre settimane chiuse con il segno meno, le Borse del Vecchio Continente aprono la seduta in progresso, sulla scia delle buone chiusure di venerdì sia in Europa che negli Stati Uniti e di questa mattina sui mercati asiatici. Si continua a guardare ai rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina con un occhio alla politica della Fed

Borse positive - spread ancora in calo. A Piazza Affari luci su Mediaset : Dopo la seduta negativa di Ferragosto , le Borse europee seguono l'esempio dei listini asiatici e risalgono. Ieri la Cina ha fatto sapere di essere pronta a mettere in atto ritorsioni non appena scatteranno i nuovi dazi al 10% sulle merci cinesi in programma per l’inizio di settembre. A Piazza Affari deboli Fca e Pirelli

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per Ferragosto - 15 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI è chiusa per la festa di Ferragosto. Saranno aperte altre piazze come Wall Street

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.500 punti - 14 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenere i 20.500 punti. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda

Effetto Argentina su Piazza Affari : Milano. Pesa l'Effetto della crisi Argentina su Piazza Affari e sulle altre Borse europee, con cali diffusi sugli indici sin dalle prime negoziazioni. Ieri la Borsa di Buenos Aires è arrivata a perdere fino a quasi il 50 per cento del suo valore per poi chiudere una seduta drammatica con meno 38 per

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew tedesco - 13 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo gli ultimi cali. Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari non attende dati - 12 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari non attende dati macroeconomici rilevanti. L'attenzione resta sulla situazione politica

Crisi di Governo - avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. Lo spread resta stabile : La Crisi di Governo era cominciata definitivamente giovedì sera, dopo la presentazione da parte della Lega della mozione di sfiducia per il premier Giuseppe Conte. Venerdì i mercati avevano presentato il conto: a Piazza Affari un listino praticamente tutto in rosso, con pesanti perdite sopratutto nel settore bancario. E lo spread volato sopra i 240 punti base dopo una fiammata verso l’alto di oltre 30 punti. La nuova settimana inizia ...

Spread giù - Piazza Affari positivaRimbalzo dopo il venerdì nero : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 234 punti, dopo essere salito a 241 punti venerdì, sulla scia dell'apertura della crisi di governo. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari rimbalza dopo il venerdì nero. Spread in lieve calo sui 230 pt : Il focus è sugli asset italiani alla luce della crisi di Governo in atto mentre sia l'azionario sia l'oro mostrano una maggiore propensione al rischio dopo il forte dietrofront della scorsa settimana dei listini borsistici. Corre Shanghai