Migranti | Open Arms entrata nel porto di Lampedusa

** Migranti : attivisti e turisti cantano 'Bella ciao' all'arrivo della Open Arms** : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Bella Ciao" cantano gli attivisti e un gruppo di turisti che si sono dati appuntamento al porto commerciale di Lampedusa per dare il benvenuto agli 83 migranti a bordo della Open Arms. La nave sta terminando le manovre di attracco.

** Migranti : scene di giubilo e applausi sulla Open Arms** : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - scene di giubilo e applausi sul ponte della nave Open Arms poco prima dell'attracco della imbarcazione al porto commerciale di Lampedusa. Gli 83 migranti a bordo hanno cantato e ballato per la felicità di avere finalmente toccato la terraferma.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Verranno fatti sbarcare solo dopo le 23 gli 83 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms. Si attende per il via libera lo sbarco dei 47 tunisini soccorsi dalla Guardia costiera che sta per iniziare.