Migranti | Conte | ‘non rinnego nulla | da governo politiche di maggiore rigore’

Migranti : Open Arms - 'Non riusciamo a contenere disperazione - siete vigliacchi' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare.Le parole mancano. siete dei vigliacchi". Così l'ong Open Arms, dopo che almeno due Migranti si sono gettati in acqua.

Open Arms - Migranti si buttano in mare. L’Ong : “Non riusciamo più a contenere la disperazione” : “Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare. Le parole mancano. Siete dei vigliacchi”. Così L’Ong Open Arms, dopo che almeno quattro migranti si sono gettati in acqua per tentare di raggiungere la terraferma a nuoto. Hanno indossato il salvagente e si sono gettati, subito dopo sono stati recuperati e riportati sulla nave. Un video girato a bordo della nave e pubblicato da Oscar Camps mostra momenti di ...

Salvini tratta anche sui Migranti : il ministro cede a Conte su Open Arms : ROMA L'ennesima puntata di una telenovela che dura da quasi venti giorni, si è conclusa ieri con 27 minorenni autorizzati a sbarcare dalla Open Arms a Lampedusa dopo che il premier...

Nuovo botta e risposta tra Conte e Salvini sui Migranti della Open Arms : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto ieri in tarda serata una seconda lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadendo tra l'altro la richiesta di far sbarcare i minori dalla nave Open Arms. La lettera è stata scritta in risposta al carteggio tra Conte e Salvini di Ferragosto. A stretto giro arriva la risposta di Matteo Salvini, dove ribadisce che la linea del Viminale non cambia. Da fonti del Viminale si fa ...

Migranti : fondatore Open Arms contestato sul molo da lampedusani 'Portateli altrove' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Ma perché continuate a portarli qui? Non li vogliamo. Portateli altrove". Con queste parole un gruppo di lampedusani ha contestato al molo di Lampedusa il fondatore di Open Arms Oscar Camps e Riccardo Gatti. "Questi guadagnano 5.000 euro al mese - grida un altro - e n

Migranti : Chef Rubio - ‘io al fianco brava gente Lampedusa - contesto il marcio’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – E replicando a chi sui social lo ha accusato di essere stato pagato per andare a Lampedusa, Chef Rubio ha detto: “Non sono stato pagato da nessuno – spiega – ho pagato più di 400 euro per andare a Lampedusa e prendermi dei vaffa…”. E tornando sul post su Instragam che ha sollevato numerose polemiche ha detto: “Se ho 11.400 like per 382 commenti, di cui quasi tutti positivi, e se ci ...

Sui Migranti Conte è stato complice di Salvini - non basta una lettera per rifarsi una verginità : La lettera di Conte sul caso Open Arms è stata interpretata da molti come uno schiaffo a Salvini e una lezione di umanità e dignità. Non basta un post acchiappalike per compensare il disastro che le scelte del governo hanno contribuito a determinare in tema di gestione dei flussi e di accoglienza. E la responsabilità di Conte è enorme.Continua a leggere

Migranti - Salvini replica a Conte : 'Porti chiusi - se qualcuno preferisce un ministro Pd basta dirlo' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ormai abbandonato la sua tradizionale posizione 'super partes' e sul caso Open Arms, su Facebook, ha ripreso duramente il vice premier Matteo Salvini accusandolo di "collaborazione sleale". La risposta, piccata, del ministro dell'Interno è arrivata a stretto giro. Il leader leghista da Castel Volturno (in provincia di Caserta) prima - e via social poi - ha replicato che gli italiani lo pagano per ...

