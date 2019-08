Massimo Giletti svela perchè non è tornato in Rai | il rapporto con La7

Fonte : lanostratv

(Di martedì 20 agosto 2019)rimane a La7:tonon èin Rai Dopo essere stato in bilico tra il ritorno in Rai e la permanenza a La7,ha commentato la decisione di prolungare la sua permanenza nella rete guidata da Urbano Cairo. In una intervista rilasciata al settimanale Chi, il conduttore de Non è l’Arena, hato i motivi per i quali ha preferito rinviare ad un’altra occasione le offerte della Rai: “Ho percepito una situazione precaria, non c’erano certezze e ancora meno ce ne saranno alla luce dell’autunno che sta per arrivare”.ha valutato le offerte della Rai, ma il clima che si respira lo ha fatto desistere. Alla rivista, inoltre, hato che esistono tante Rai, come quella che ha paura di cambiare che è ancora viva, “ma per fortuna ci sono uomini e donne che vogliono imprimere una nuova ...

giovcusumano : RT @l_patrizia: Un minuto di silenzio per Mario Giordano, Nicola Porro, Massimo Giletti e Annalisa Chirico. I primi 4 leccaculo salviniani… - Paroledipaola : RT @l_patrizia: Un minuto di silenzio per Mario Giordano, Nicola Porro, Massimo Giletti e Annalisa Chirico. I primi 4 leccaculo salviniani… - grecolaci : RT @l_patrizia: Un minuto di silenzio per Mario Giordano, Nicola Porro, Massimo Giletti e Annalisa Chirico. I primi 4 leccaculo salviniani… -