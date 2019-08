L’inedito I’ll Stand By You di Bruce Springsteen nella colonna sonora di Blinded By The

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) C'è anche un inedito didiBy The Light. Il drama di Gurinder Chadha è ispirato alla musica del Boss e tra le sue canzoni c'è anche un brano inedito dal titoloBy You. Ad interpretarloè lo stesso.Il film racconta la storia di un ragazzo inglese di nome Javed, di origini pakistane, che si avvicina alla musica die proprio grazie a questa trova la forza per andare avanti e per combattere al fine di realizzare i suoi sogni. La musica del Boss gli consente di dare il meglio di sé nelle piccole e grandi sfide del quotidiano; gli dona nuova speranza e porta un raggio di luce nel suo periodo buio.By The Light sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 29 agosto e, parallelamente, è stata rilasciata lanell'albumBy The Light: ...

larryxbiebss : RT @team_world: Un team di artisti d’eccellenza per la colonna sonora di #BlindedByTheLight, il nuovo film di Gurinder Chadha ispirato alle… - MeHugIdols : RT @team_world: Un team di artisti d’eccellenza per la colonna sonora di #BlindedByTheLight, il nuovo film di Gurinder Chadha ispirato alle… - team_world : Un team di artisti d’eccellenza per la colonna sonora di #BlindedByTheLight, il nuovo film di Gurinder Chadha ispir… -