Dire la verità sui due Matteo

Nadia Toffa - Diretta funerali/ Video streaming : "Sei amata per la tua sete di verità" : Nadia Toffa funerali oggi in diretta streaming Video: "Sei amata per la tua sete di verità". La messa celebrata a Brescia da Padre Maurizio Patriciello.

Nadia Toffa - i funerali a Brescia : «Amata per la sete di verità» Diretta : Si celebrano i funerali di Nadia Toffa. A Brescia, nella cattedrale cittadina, la famiglia, gli amici e gli ammiratori della conduttrice tv la salutano per l'ultima volta. A officiare il parroco...

Ponte Morandi - Google - Microsoft e Facebook potrebbero custoDire verità nascoste : Sono centinaia le mail, gli sms e le chat sequestrate in un anno di indagini sul crollo del Ponte Morandi. Ma secondo la Procura di Genova potrebbero essercene altre. E potrebbero essere custodite dal web: Google, Microsoft, Facebook. Lo scrive Repubblica Genova. L’idea degli inquirenti è che gli indagati possano aver utilizzato indirizzi mail non istituzionali per scambiarsi informazioni sul viadotto. Sia prima che dopo la tragedia del 14 ...

Mihajlovic - tutta la verità sulla malattia : la conferenza stampa in Diretta : Sinisa Mihajlovic, tutta la verità: la conferenza stampa in diretta. La notizia dello stop improvviso, della scelta di abbandonare la panchina del Bologna per affrontare...

LIVE Tour de France 2019 - Mulhouse-La Planche des Belles Filles in DireTTA : la tappa della verità - esame cruciale per Nibali su un arrivo in salita durissimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE della SESTA tappa Percorso, altimetria e favoriti della sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – Le pagelle della quinta tappa – La classifica generale del Tour de France 2019 – Tutte le puntate della “Fagiané di Magrini” Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2019, senza alcun dubbio la frazione più attesa della prima settimana! ...

Beautiful - anticipazioni USA : ZOE non vuol Dire la verità a HOPE. E Xander? : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Xander Avant sarà deciso a trovare una prova del fatto che Thomas Forrester, in qualche modo, è responsabile dell’incidente stradale che ha spezzato la vita di Emma Barber. Il suo interprete Adain Bradley dichiara: Nonostante il suo silenzio, Xander è un bravo ragazzo con un senso della moralità ed è perciò deciso a seguire il suo istinto. Beautiful, anticipazioni americane: XANDER darà un ...

I giornalisti hanno l’obbligo di Dire la verità! Wanda Nara su Icardi e la mora misteriosa : Wanda Nara, dal Giappone dove si trova in vacanza con Mauro Icardi, replica con un post su Instagram, alla notizia di gossip pubblicata qualche giorno fa e che ritraeva l’attaccante dell’Inter in compagnia di una ragazza mora. «È importante essere prudenti quando si informa. I giornalisti hanno l’obbligo d’informare con la verità – scrive Wanda sui social – e soprattutto quando ci sono delle famiglie coinvolte. La mia grande amica, il suo ...