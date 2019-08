David Blatt | l’allenatore di basket | “Ho la sclerosi multipla progressiva”

David Blatt : 'HO LA SCLEROSI MULTIPLA'/ Basket sotto shock : 'Non lascio l'Olympiacos' : DAVID BLATT ha la SCLEROSI multipla: annuncio shock da parte dell'allenatore dell'Olympiacos. Il tecnico dichiara: 'Ho deciso di non arrendermi'.

Basket - l’annuncio shock di David Blatt : “Ho la sclerosi multipla” : Una notizia che ha scioccato il mondo della pallacanestro. David Blatt, uno dei coach più popolari al mondo, ha annunciato in una lunga lettera sul sito dell'Olympiacos di Atene, il suo club, di soffrire di sclerosi multipla. L'attuale capo allenatore della formazione greca, con un passato anche in NBA e in Italia (ha guidato le Benetton Treviso dal 2005 al 2007) ha raccontato la sua battaglia contro la malattia.\\David Blatt, uno degli ...

