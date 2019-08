Carolina Rey si svela | l’incontro con il compagno | il figlio e i problemi alla tiroide

Carolina Rey su Rai2 con un programma musicale : "Un nuovo progetto importante per me" | VIDEOINTERVISTA : La conduttrice, al timone dell'undicesima edizione della Giornate del Cinema Lucano, è pronta per questa avventura in...

Claudio Guerrini e Carolina Rey condurranno Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea : Cresce l’attesa per l’undicesima edizione de Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata, che si terrà nella Perla del Tirreno dal 22 al 27 luglio. A condurre le serate, quest’anno, ci saranno due amatissimi volti della TV di Stato: Carolina Rey e Claudio Guerrini. La Rey, dopo aver ottenuto grandi successi al Cinema e nel mondo della musica, tornerà a fine estate ...

Un palco per due in seconda serata su Rai2 : Carolina Rey e Lorenzo Baglioni conduttori (Anteprima Blogo) : Prima dell'inizio ufficiale della prossima stagione, è prevista una novità per il pubblico di Rai2. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, la rete diretta da Carlo Freccero dalla fine di agosto 2019 trasmetterà un programma settimanale nuovo di zecca. Si tratta di Un palco per due, che dovrebbe essere collocato nella seconda serata del mercoledì. Alla conduzione due giovani già visti sul piccolo schermo (e non solo), ossia Carolina Rey e ...