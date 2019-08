Bugatti Centodieci | a Pebble Beach l’hypercar che strizza l’occhio al passato

Bugatti Centodieci - omaggio agli anni Novanta : Poche case automobilistiche possono vantare la storia trav agli ata, ma affascinante, della Bugatti . Fondata dall'omonimo Ettore - milanese di nascita ma emigrato in Francia - nel 1909 a Molsheim, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ha prodotto le auto più veloci ed esclusive del mondo, ma al termine del conflitto è entrata in una crisi irreversibile culminata con la chiusura del 1963. Nel 1987, poi, la Bugatti è ...

Bugatti - La Centodieci debutta a Pebble Beach : Centodieci anni di storia da festeggiare in grande stile. Centodieci come quella EB110 che negli anni '90 segnò lo sfortunato capitolo italiano della Bugatti: un numero che ora viene "riabilitato" dalla Casa francese del gruppo Volkswagen attraverso un vero e proprio omaggio al proprio passato. Stiamo parlando della Bugatti Centodieci, una nuova hypercar in serie limitata svelata a Pebble Beach, in California. Sarà costruita in soli ...