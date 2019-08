Wind e Tre invitano alcuni ex clienti a tornare con chiamate e 50 Giga a partire da 6 | 99

L’AGCOM multa Wind Tre di 232 mila euro per mancanza di trasparenza : Wind Tre si becca una nuova multa da parte dell'AGCOM, multa che ammonta a 232 mila euro causata dalla mancanza di trasparenza nel fornire informazioni relative ad alcune sue offerte telefoniche. L'articolo L’AGCOM multa Wind Tre di 232 mila euro per mancanza di trasparenza proviene da TuttoAndroid.

Wind regala 30 GB di internet per tre mesi ad alcuni fortunati clienti : Wind è decisa a premiare la fedeltà dei suoi clienti più affezionati proponendo via SMS un'interessante promozione, che consente di ricevere 30 GB di internet gratis in 4G LTE per tre mesi da aggiungere a quelli dell'offerta principale

Focus sul miglior prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus su Amazon e a rate con Wind e Tre : Prima carrellata di offerte sul prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus su Amazon e con gli operatori telefonici Wind e Tre a soli due giorni dal lancio della nuova serie phablet 2019. I nuovi smartphone, per il momento, sono solo prenotatili visto che l'effettiva vendita partirà poi il 23 agosto ma quali sono in effetti le condizioni imposte dallo store di Bezos e pure dai vettori? Ci muoviamo, è chiaro, principalmente sul prezzo ...

Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrivano dal gruppo Wind Tre. Eccole : Sia TIM che Vodafone non hanno ancora stilato dei piani rateali per i Samsung Galaxy Note 10, a differenza del gruppo Wind Tre

Gran mix di problemi Wind - Tre e Iliad oggi 8 agosto : rete dati ko e nessun servizio per le chiamate : In questa mattinata di oggi 8 agosto non sono niente affatto da sottovalutare i problemi Wind, Tre Italia e Iliad per un buon numero di clienti sparsi su una vasta area del territorio nazionale. Per molti non funziona l'accesso alla rete e per tanti altri non è possibile neanche effettuare o ricevere una semplice chiamata. Come è risaputo, Wind Tre hanno oramai da un paio di anni una rete unica per tutta la loro base clienti. Di contro ...

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […] L'articolo Migliori offerte telefoniche ...

TIM si prepara a integrare Nòverca mentre Wind Tre ha perso tanti utenti nell'ultimo anno : Dalla relazione finanziaria del primo semestre del 2019 di TIM arriva la conferma della fusione all'interno del gruppo del marchio Nòverca. Ecco tutti i dettagli

Il mini smartphone Palm è disponibile in abbinamento alle offerte di Wind e Tre : Il mini smartphone Palm può essere acquistato anche tramite gli operatori Wind e Tre in abbinamento a Wind family e All-In Super Power.

TIM torna a tentare i clienti Vodafone - Wind e Tre con una offerta niente male : TIM torna a tentare i clienti Vodafone, Wind e Tre con l'offerta TIM 15 Go New 50 Giga, attivabile esclusivamente presso alcuni call center.

Il turbo alla rete 5G in Italia grazie a Vodafone e TIM insieme : Wind Tre e Iliad mangeranno la polvere? : Ieri doveva essere una giornata decisiva per la rete 5G in Italia ed effettivamente lo è stata. Sulle pagine di OM, ad inizio settimana, era stato segnalato l'appuntamento di un nuovo CdA dell'operatore TIM in data 26 luglio appunto, con lo scopo di formalizzare e dettagliare un accordo con l'operatore concorrente Vodafone proprio per la tecnologia di connessione ad alta velocità. Ebbene, a fine giornata, i due protagonisti del momento hanno ...

Non trascurabile il calo delle SIM Wind Tre a vantaggio di Iliad : situazione in Italia nel 2019 : Giungono alcune statistiche davvero interessanti per tutti coloro che seguono da vicino le vicende degli operatori mobili Italiani, considerando quanto emerso di recente a proposito dell'andamento di mercato di TIM, Vodafone, Wind Tre, fino ad arrivare a Iliad. A tal proposito occorre registrare la crescita dell'operatore francese, nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi tempi soprattutto sul fronte dell'installazione di nuove ...

Tornano minacciose anche le truffe Wind Tre : i due operatori ci avvertono su come riconoscerle : Periodo ricco di insidie quello che stiamo vivendo sul fronte delle truffe Wind Tre, con alcune comunicazioni che a quanto pare stanno diventando virali e che al contempo mettono seriamente in discussione la sicurezza degli utenti. Cerchiamo dunque di capire come stiano le cose oggi 26 luglio per le potenziali vittime, a poche ore di distanza da una minaccia simile trattata da Vodafone come avrete notato dal nostro approfondimento di giovedì. ...

Wind e Tre mettono in guardia i clienti sui falsi concorsi in circolazione : Wind e Tre hanno rilasciato un comunicato per mettere in guardia i propri clienti in relazione a falsi concorsi che utilizzano indebitamente i due marchi. L'articolo Wind e Tre mettono in guardia i clienti sui falsi concorsi in circolazione proviene da TuttoAndroid.