WARGROOVE – La Deluxe Edition annunciata in formato fisico per PS4 e Nintendo Switch

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 19 agosto 2019) Affila la tua spada e scendi sul campo di battaglia! Sold Out è felice di annunciare che questo autunno il gioco strategico a turni,, sarà disponibile con una specialein. Scegli il tuo comandante e dichiara guerra alle fazioni nemiche, usando il tuo “groove” per influenzare strategicamente la lotta a tuo favore. Progetta e condividi online le tue mappe, i filmati e le storie della campagna con editor di facile utilizzo e strumenti di personalizzazione approfonditi. “è un fantastico gioco acclamato dalla critica che fino ad ora è stato disponibile solo indigitale. Quindi, abbiamo messo insieme una speciale versione fisica, richiesta dai fan, che sarà disponibile più avanti nel 2019,” ha dichiarato Sarah Hoeksma, Marketing Director presso Sold Out. La...