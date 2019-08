Uomini e donne | polemiche sulle presunte diffide della redazione a Teresa e Mario

Uomini e Donne : Andrea Zelletta fa una confessione inaspettata : Andrea Zelletta di Uomini e Donne ripensa al suo passato? Lo strano sfogo Uno dei tronisti più amati dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato senza ombra di dubbio Andrea Zelletta. Difatti il ragazzo, anche dopo la sua partecipazione al programma, ha continuato ad essere seguitissimo sui social, dove ha fatto in queste ultime ore una confessione spiazzante. Cosa ha detto? In pratica Andrea di UeD ha pubblicato, come di consuetudine, ...

Costantino Vitagliano cerca ‘lei’. E sta per tornare a Uomini e Donne : Ci ha fatto sognare quando per la prima volta è apparso come una visione a Uomini e Donne. Poi ci ha fatto sognare ancora di più quando ha scelto la donna che credeva essere quella della sua vita. Ma Alessandra Pierelli, in realtà, non era la donna giusta per Costantino Vitagliano. Che, dopo un periodo abbastanza buio in cui è stato lontano dalla tv, ora ha grandi progetti… Che piaceranno moltissimo ai suoi fan. Costantino, che fu il primo ...

Costantino Vitagliano : "A Uomini e Donne cercherei l'anima gemella" : Chi si ricorda di Lucia Pavan? Non provate a googlare: si tratta della prima persona a interpretare il ruolo di tronista nella storia di Uomini e Donne. La ragazza, nel 2003, scelse alla fine un certo Costantino Vitagliano, ma quest'ultimo le disse di no. Dopo qualche tempo, Vitagliano era già sul trono e da lì, dopo aver scelto Alessandra Pierelli, sarebbe iniziata l'ascesa tra serate e Troppo belli, il film con Daniele Interrante.A distanza ...

Uomini e Donne Andrea e Teresa - proposta di matrimonio speciale : “Brividi” : Andrea Dal Corso e Teresa Langella, è amore senza fine dopo Uomini e Donne Teresa Langella e Andrea Dal Corso continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo Uomini e Donne e ad essere seguitissimi su Instagram e sui social network dal pubblico della nota trasmissione di Canale 5 che si è affezionato alle […] L'articolo Uomini e Donne Andrea e Teresa, proposta di matrimonio speciale: “Brividi” proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - botta e risposta tra Claudio Sona e Mario Serpa. L'ex tronista : "Difenderò la mia verità nelle sedi opportune" : Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, qualche giorno fa, ha parlato per la prima volta dopo il caos scatenatosi attorno alla redazione del programma condotto da Maria De Filippi che era partito proprio con una foto che lo ritraeva insieme ad un autore di Uomini e Donne durante una vacanza.Nel recentissimo messaggio, Claudio ha ribadito che i motivi per i quali la storia d'amore con Mario Serpa, L'ex corteggiatore ...

Uomini e Donne - Costantino Vitagliano al Trono Over : «Sono in cerca dell’anima gemella» : «Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni». Costantino Vitagliano, il tronista per eccellenza, oggi 45enne, a distanza di 16 anni potrebbe tornare a Uomini e Donne. Lo ha dichiarato in un’intervista a Di Più. «Ci sarebbe una differenza rispetto al ...

Uomini e Donne : Ivan Gonzalez senza vestiti. La reazione di Sonia : Ivan Gonzalez mostra il sedere: le parole di Sonia Pattarino di Uomini e Donne L’estate di Ivan Gonzalez è più calda che mai. L’ex tronista di Uomini e Donne sta facendo molto discutere nelle ultime ore per una foto che ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. Nell’ultimo post pubblicato si può notare Ivan Gonzalez completamente senza vestiti. Il ragazzo è ritratto di spalle mentre si dirige a grandi salti in ...

Costantino Vitagliano pronto a rifare Uomini e Donne : “All’Over verrebbero a corteggiarmi le 20enni” : Il primo storico tronista si dice disposto a rientrare nel programma che gli ha regalato la gloria. Ovviamente al Trono Over, anche se il 45enne si è detto certo che andrebbero a corteggiarlo "ragazze di venti e trenta anni". Sono passati 15 anni dalla sua esperienza in trasmissione: "Allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella".

Uomini e Donne news - Manuel Galiano in cerca dell’amore : “Dove sei?” : Manuel Galiano di Uomini e Donne: innamorato dopo Giulia Cavaglia? Ci stiamo ancora chiedendo se Manuel Galiano si sia veramente fidanzato. Un grande punto interrogativo sulla sua vita privata: c’è chi lo ha visto assieme a una bella ragazza in atteggiamenti alquanto sospetti, chi pensa che voglia rimanere single e divertirsi coi suoi amici e […] L'articolo Uomini e Donne news, Manuel Galiano in cerca dell’amore: “Dove ...

Uomini e Donne - anticipazioni : un'ex coppia del programma è pronta a tornare nel trono over : Uomini e Donne torna a settembre e la nuova stagione sarà ricca di colpi di scena: quale coppia tornerà nel parterre del trono over?

Uomini e Donne anticipazioni : Costantino Vitagliano al Trono Over? : Costantino Vitagliano torna a Uomini e Donne? Cavaliere del Trono Over Lui è il tronista dei tronisti: Costantino Vitagliano e Uomini e Donne saranno legati per sempre. L’ex concorrente della prima edizione Vip del Grande Fratello, eliminato nella seconda puntata con il 41,8% dei voti, aveva sempre escluso la possibilità di un ritorno sul Trono ma non un ritorno a Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale DiPiù, Costantino Vitagliano ha ...

Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne : vino o cinema? La scelta dell’ex corteggiatore : Andrea Dal Corso lavoro: i progetti dopo la partecipazione a Uomini e Donne La partecipazione a Temptation Island e poi quella a Uomini e Donne, con conseguente fidanzamento con Teresa Langella, ha inevitabilmente cambiato la vita di Andrea Dal Corso. L’ex tentatore e corteggiatore si è sempre diviso tra la moda e l’azienda vinicola aperta […] L'articolo Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne: vino o cinema? La scelta ...