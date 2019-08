Open Arms | la Guardia Costiera è disponibile ad accompagnare i 107 migranti in Spagna

Open Arms - perché la nave non si è diretta verso la Spagna? : Lo stallo della nave dell'ong spagnola Proactiva Open Arms continua ormai da diciotto giorni consecutivi, tre dei quali trascorsi di fronte al porto di Lampedusa. Dopo sei evacuazioni di emergenza e lo sbarco dei 27 minorenni, acconsentito dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo un lunga tira e molla, a bordo della nave Open Arms ci sono ancora 107 migranti che non toccano la terraferma da settimane e che sono costretti a vivere e ...

**Migranti : Open Arms - ‘Maiorca porto sbarco? Decisione incomprensibile’** : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, Decisione che ci appare del tutto incomprensibile”. Lo dice la Ong spagnola, Open Arms, aggiungendo: “Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli Stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra, di affrontare 590 ...

Quali sono i problemi dietro lo sbarco dei migranti di Open Arms in Spagna : Foto di OLMO CALVO/AFP/Getty Images “Non possiamo allontanarci dalla costa in condizioni di sicurezza con le persone a bordo. Dobbiamo sbarcare ora”. Con queste parole l’organizzazione non governativa Open Arms ha chiuso definitivamente le porte alla possibilità di riprendere il mare alla volta di Algeciras, la destinazione che il governo spagnolo aveva offerto come punto d’approdo finale dell’operazione di salvataggio che da ...

Open Arms per ora resta a Lampedusa : “Spagna lontana - Italia vigliacca” : Diciottesimo giorno a bordo della Open Arms per 101 migranti soccorsi al largo della Libia. La ONG rifiuta la proposta del premier spagnolo di dirigersi ad Algeciras, anche se non chiude all'ipotesi di trasbordare le persone su un'altra nave più idonea a raggiungere il porto spagnolo. Dal Viminale ancora nessuna apertura all'ipotesi di sbarco, invece.Continua a leggere

Migranti : medico Lampedusa - ‘troppi 18 giorni in mare - fateli scende da Open Arms’ (2) : (AdnKronos) – Poi, Francesco Cascio, annuncia: “Stamattina andrò al Centro d’accoglienza e chiederò alla Polizia se hanno bisogno di me, o semi vogliono sentire. Io posso dare tutti i dettagli della vicenda sanitaria”. Ma tiene anche a sottolineare: “Non dobbiamo dimenticare che, presi dall’enfasi della narrazione, si dimentica una cosa fondamentale: questa struttura sanitaria fornisce assistenza a 40 ...

A Lampedusa si continua a sbarcare (ma non dalla Open Arms) : La nave della ong spagnola è ancora ferma davanti al porto siciliano, in attesa di una soluzione ma a poca distanza stanotte...

"Open Arms qui non sbarca". E si riapre l'ipotesi Spagna : Angelo Scarano L'ong potrebbe trasbordare i migranti su un'altra nave per poi sbarcare a Minorca. La Guardia Costiera è pronta Nuova svolta nel caso Open Arms? L'equipaggio della ong spagnola che in primo momento ha rifiutato di far rotta verso il porto di Algeciras, in Spagna, adesso apre alla possibilità di un nuovo viaggio verso la penisola iberica per uno sbarco a Minorca, nella Baleari. Il governo spagnolo infatti avrebbe messo ...

Open Arms - diciottesima notte a bordo per 107 migranti. In 356 sulla Ocean Viking - in mare aperto da dieci giorni : diciottesima notte a bordo della Open Arms per i 107 migranti rimasti a bordo della nave spagnola. Ancora incerto il luogo dove sbarcheranno. Domenica sera, dopo che la ong ha rifiutato l’offerta del premier spagnolo Pedro Sanchez di attraccare nel porto di Algeciras, distante circa sei giorni di navigazione da Lampedusa, dalla Spagna è arrivata una nuova proposta: un porto delle Baleari, a Palma di Maiorca o a Minorca, più vicino rispetto ...

Migranti : caso Open Arms - oggi minori lasceranno Lampedusa : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - I 27 minori non accompagnati che nei giorni scorsi sono stati fatti sbarcare dalla nave Open Arms oggi lasceranno Lampedusa per raggiungere con la nave Porto Empedocle (Agrigento). Da qui poi verranno trasferiti in alcuni centri di accoglienza per minori. Dei 27 giovan

Così Open Arms si smaschera : ecco il vero obiettivo dell'ong : Giovanni Giacalone La Open Arms rifiuta il porto spagnolo, invoca un' "emergenza sanitaria" non riscontrata e insiste sullo sbarco in Italia Il premier spagnolo Pedro Sanchez apre il porto di Algeciras alla nave di Open Arms, ma l'ong rifiuta l'invito perchè "sette giorni di navigazione sono troppi"; peccato che ne hanno sprecati diciassette per cercare di entrare a tutti i costi a Lampedusa. Secca la replica del Ministro degli ...