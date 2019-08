Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Negli ultimi anni la Repubblica italiana ha fatto i conti con due grandi personalità politiche ed entrambe si chiamano Matteo. Le differenze ideologiche e le posizioni politiche tra Salvini e Renzi sono molto distanti, ma il loro modo di fare politica, relazionarsi con gli elettori e con le istituzioni è quanto di più simile si possa trovare. La loro somiglianza non ci mostra soltanto duedella politica, ma anche i cambiamenti della Repubblica stessa.Entrambi appartengono alla stessa generazione, sono figli della televisione commerciale, del post-berlusconismo e dell’antipolitica. Quest’ultimo elemento appare di crescente importanza se si esamina la loro vita politica in prospettiva storica. Matteo Salvini aderisce giovanissimo alla Lega post-Tangentopoli, quella dei cappi in Parlamento e della lotta contro Roma ladrona, che traboccava di ...

LorenzoCast89 : Distanti nelle idee, vicini in tutto il resto. Salvini e Renzi, gemelli diversi della politica italiana. Le origini… - HuffPostItalia : I gemelli diversi - ProcopioPaolo : RT @claudiocerasa: Era il Capitano. Era da tutti considerato un leader incontrastato. Ogni pallone che riceveva lo buttava in rete. Poi ha… -