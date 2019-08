Hong Kong | Twitter e Facebook rimuovono falsi account | “Usati dalla Cina per diffondere

Twitter e Facebook hanno accusato il governo cinese di essere dietro a diversi profili falsi che facevano disinformazione sulle proteste a Hong Kong : Twitter e Facebook hanno accusato il governo cinese di essere dietro a diversi profili, pagine e gruppi che pubblicavano sui social network contenuti che avevano il fine di creare discordia intorno al dibattito sulle proteste delle ultime settimane a Hong

Facebook e Twitter rimuovono falsi account cinesi contro Hong Kong : Pechino starebbe suscitando in modo aggressivo il sentimento anti-occidentale e nazionalista usando i social media come parte di una guerra disinformazione nelle proteste di Hong Kong

Trump : difficile accordo con Cina se Hong Kong diventa Tienanmen : "Ma stiamo andando molto bene con Pechino, ci parliamo" L'articolo Trump: difficile accordo con Cina se Hong Kong diventa Tienanmen proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Heather Parisi a Hong Kong durante le proteste/ "Amo questa città e i suoi cittadini" : Heather Parisi a Hong Kong durante le proteste. L'ex ballerina pubblica un video dalla nazione asiatica, dopo i tumulti degli ultimi giorni

Hong Kong - Trump a Cina : no a violenza : 7.00 "Penso che sarebbe difficile concludere un accordo se usano violenza" ad Hong Kong, "se è un'altra piazza Tienanmen". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump, parlando in New Jersey dei negoziati con Pechino sul nodo del commercio. "Stiamo andando molto bene con la Cina, ci parliamo!", ha scritto Trump su Twitter. L'economia americana è pronta per una "grande crescita dopo che saranno conclusi gli accordi commerciali", ha affermato.

Cina : Canada non ingerisca su Hong Kong : 3.23 L'ambasciata cinese a Ottawa ha avvertito il Canada:non si intrometta negli affari di Hong Kong, affermando che "la parte canadese dovrebbe essere cauta con le sue parole e le sue azioni". Il Canada e l'Ue hanno rilasciato infatti una dichiarazione affermando che il diritto di assembramento pacifico è sancito dalla legge basilare di Hong Kong.L'ambasciata cinese afferma che "le persone a Hong Kong godono di diritti democratici senza ...

Dazi - Brexit - Iran e Hong Kong : i quattro rischi che minacciano la stabilità globale : Non c’è mai un momento ideale per aprire una crisi di governo. Esiste invece il momento peggiore. Ed è quello scelto

Hong Kong - oltre 1 - 7 milioni al Victoria Park sfidano pioggia e forze dell’ordine. Gli organizzatori : “Manifestazione pacifica” : oltre 1,7 milioni i manifestanti fra Victoria Park e le zone limitrofe. In tanti muniti di ombrello, sia per far fronte alle piogge torrenziali che imperversano in queste ore sulla regione, sia per “difendersi” dalle numerose telecamere con cui il governo cinese starebbe “spiando” le manifestazioni definite “pro-democrazia“. È una marea umana quella che ha invaso le strade di Hong Kong, in occasione della ...

Protesta a Hong Kong : migliaia di nuovo in piazza sotto pioggia e vento : Gli attivisti pro democrazia di Hong Kong oggi sono tornati di nuovo in piazza, affrontando anche pioggia e forti raffiche di vento: una nuova mobilitazione anti-governativa è stata indetta a Victoria Park dove sono attese, oltre i dimostranti più giovani e radicali, anche famiglie e persone anziane. E’ l’11ª settimana consecutiva che va avanti il movimento di Protesta iniziato il 9 giugno per bloccare la legge che avrebbe permesso ...

Hong Kong - anche i professori scendono in piazza per l’11° weekend di protesta. E parte la contro manifestazione a favore di Pechino : Hanno marciato indossando abiti neri e annodando nastri bianchi alle inferriate di metallo intorno alla Government House. Così migliaia di professori oggi hanno dato il via all’undicesimo weekend di proteste a Hong Kong. Sfidando la pioggia battente hanno espresso la loro solidarietà agli studenti e agli attivisti che 11 settimane fa hanno cominciato a dichiarare il pieno dissenso contro la legge sulle estradizioni in Cina, accusata di ...