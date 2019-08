Napoli obiettivo Icardi | De Laurentiis vorrebbe una risposta dal bomber entro il 21 agosto

Calciomercato Napoli news/ Icardi è l'obiettivo numero uno - ma... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, ultime notizie: Icardi rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco degli azzurri, ma attenzione alla Roma e alla Juventus.

Arsenal - accordo raggiunto per David Luiz : colpo anche per la fascia - arriva un ex obiettivo del Napoli : Chelsea e Arsenal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento ai Gunners del difensore centrale brasiliano David Luiz, per 8 milioni di sterline, pari a circa 8,6 milioni di euro. Lo rende noto la Bbc. Il giocatore sosterrà già in giornata le visite mediche di rito. Per rinforzare il reparto arretrato l’Arsenal ha fatto sapere di aver preso anche, dal Celtic Glasgow, il 22enne terzino sinistro Kieran Tierney, per 25 milioni di ...

James – Napoli - gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa. Svelato l’obiettivo di Adl : James Napoli – Calciomercato.com ricostruisce gli ultimi episodi della vicenda di mercato legata al passaggio di James al Napoli. James Napoli – Svelato l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis, ecco come arrivare al colombiano Adl “James Rodriguez? Ci stiamo pensando e stiamo ragionando, così come per Icardi e Lozano“. Parole e musica di Aurelio De Laurentiis che per il suo Napoli continua a sognare un mercato in ...

Calciomercato Napoli - nuovo obiettivo in attacco : super offerta per Zaha : Calciomercato Napoli – Qualche problema di troppo in casa Napoli sul fronte Calciomercato, il club azzurro non riesce a piazzare il colpo in attacco e regalare al tecnico Ancelotti un innesto di spessore ed in grado di fare la differenza. Difficile la trattativa per James Rodriguez mentre è sfumata Pépé che si è accordato con l’Arsenal, per questo motivo il presidente De Laurentiis ha cambiato obiettivo. Secondo quanto ...

CorSport : Obiettivo Icardi. Il Napoli finge distacco ma è interessatissimo : Il Napoli non ignora James Rodriguez, non dimentica Lozano. Ma guarda ad Icardi come una priorità. È quanto scrive il Corriere dello Sport. e Maurito è qualcosa da maneggiare con cura, al centro di un groviglio di vicende che toccano Torino, Milano, Manchester, Parigi e Roma. Ci sono stati più contatti. De Laurentiis ha parlato con Marotta. Prima ancora, Giuntoli aveva parlato con Wanda Nara. “una situazione che sta per evolversi, che ha bisogno ...

UFFICIALE – Obiettivo del Napoli - acquistato dalla Roma : il comunicato : Jordan Veretout neo acquisto della Roma La Roma tramite un comunicato UFFICIALE annuncia l’acquisto di Jordan Veretout con formula del prestito di un milione il corrispettivo alla Fiorentina con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e un massimo di 2 milioni di bonus. Il comunicato: “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore dall’ACF ...

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Napoli - De Laurentiis perde la pazienza : “James Rodriguez? Se non me lo danno in prestito - cambio obiettivo” : Il presidente del Napoli è tornato a parlare della trattativa con il Real per James, paventando la possibilità di cambiare obiettivo Aurelio De Laurentiis sta cominciando a perdere la pazienza con il Real Madrid per quanto riguarda James Rodriguez, l’accordo con i blancos non arriva e il numero uno del Napoli potrebbe cambiare obiettivo. AFP/LaPresse Lo ha ribadito proprio il presidente azzurro nella giornata di oggi: “James è ...

SKY – Il Napoli non aspetta solo Icardi : contatti avviati per altro obiettivo. Novità in uscita. Il punto : SKY – Il Napoli non aspetta solo Icardi: contatti avviati per altro obiettivo. Novità in uscita. Il punto Il Napoli non aspetta solo Icardi: contatti avviati per altro obiettivo. Grandi manovre in casa azzurra per cercare di dare a Carlo Ancelotti innesti di grande qualità. Il Napoli segue Icardi, ma nel frattempo sonda altre piste per non restare spiazzati qualora le concorrenti dovessero avere la meglio sull’ attaccante ...

L’obiettivo del Napoli è portare James a Dimaro l’ultima settimana di ritiro : Archiviata con successo la pratica Manolas, L’obiettivo più importante del Napoli è James Rodriguez. “Il chiodo fisso di Ancelotti e dei napoletani”, scrive il Corriere dello Sport. James “è un uomo copertina che in un clic catapulterà il Napoli in un mondo sconosciuto, quello delle grandi stelle capaci di realizzare numeri stratosferici anche senza il pallone. Marketing, sponsor, pubblicità, griffe”. Forse anche per questo, scrive il ...

Napoli - De Laurentiis prepara le cessioni : l'obiettivo è racimolare 100 milioni di euro : Un mercato decisamente infuocato quello che il Napoli di Aurelio De Laurentiis e di mister Carlo Ancelotti si appresta a vivere. Già, perché dopo le prime operazioni praticamente chiuse con l'approdo di Kostas Manolas al San Paolo, il club partenopeo sta continuando con forza a insistere per cercare di chiudere altre importanti trattative che dovrebbero rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico ex Real Madrid. Secondo quanto si ...