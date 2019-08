Juventus | non solo Matuidi | anche Emre Can possibile partente a centrocampo

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) La, dopo l'amichevole vinta 1 a 0 contro la Triestina grazie ad un gran gol di Dybala, è pronta a proseguire la preparazione in vista dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nel match amichevole sono emersi ancora dei ritardi soprattutto nel gioco e qualche difficoltà a livello realizzativo. Resta l'esigenza da parte della dirigenza bianconera di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione ci sono molti giocatori, ma i probabili indiziati a lasciare lasono soprattutto Rugani,e Mandzukic. A questi però, secondo 'tuttomercatoweb.com', potrebbe aggiungersi un altro centrocampista, che non sembrerebbe il giocatore ideale per il gioco del tecnico Maurizio Sarri: parliamo diCan, che con la chiusura della calciomercato in Inghilterra, potrebbe eventualmente trasferirsi in Germania, magari al ...

