Gazzetta | James non convince De Laurentiis | se lo prende è solo per Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) Fermo il mercato del Napoli sul fronteRodriguez. Nonostante Zidane si sia visto costretto a convocarlo per la prima sfida contro il Celta Vigo, il colombiano è rimasto in panchina. Dal Real non si hanno notizie chenon sia più sul mercato, ma il Napoli resta fermo sulle sue posizioni. Ma non è il Real il vero ostacolo per arrivare al colombiano, secondo ladello Sport Deinsiste a volerlocome prestito con diritto di riscatto Da parte del presidente napoletano non c’è entusiasmo, il giocatore non loe se dovesserlo lo farebbe soltanto per accontentareche lo ha richiesto esplicitamente. L'articolononDe, se loperilNapolista.

Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della #Gazzetta oggi! - Battaglia in... Chiesa: Inter-Juve non stop - DonnaRumba Milan, Isco o… - LuigiLiccardo4 : RT @CalcioNapoli24: - news24_napoli : James-Napoli, Gazzetta: ADL non è entusiasta, il colombiano non lo convince! Se lo prende è… -