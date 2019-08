Anziani nel mirino | D' estate call center scatenati | telefonate aggressive e

Anziani maltrattati nelle case di riposo : "Servono più controlli" : Nel nostro Paese sono 300 mila gli Anziani che vivono in casa di riposo: "Bene i controlli delle forze dell’ordine per...

I furti nelle case di Anziani a Urbino erano opera di una banda di 6 donne : Sgominata dai Carabinieri una 'banda' di sei donne di origine rom responsabile di numerosi furti ai danni di persone anziane residenti in Urbino e in numerosi comuni del Montefeltro e dell'entroterra marchigiano. I militari della Compagnia di Urbino, insieme a quelli territorialmente competenti, stanno eseguendo all'interno di un campo nomadi e di abitazioni private, sei ordinanze di misura cautelare nei confronti del sodalizio criminale ...

Trento. Animazione nelle residenze per Anziani : nuove risorse per i contributi : Con la variazione di bilancio recentemente approvata il Consiglio comunale di Trento ha stanziato 25 mila euro. Le somme vanno

Truffe - Anziani nel mirino dei ladri : occhio alla raccolta differenziata : Dalla provincia di Ravenna la segnalazione: i malintenzionati si starebbero giocando la carta della raccolta differenziata...

Messina : furti nel centro di Taormina - arrestata coppia di Anziani : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Souvenir, ceramiche, bracciali in cuoio e tanti altri oggetti, per un valore complessivo di oltre mille euro. E' il bottino realizzato in quattro negozi del centro di Taormina da una coppia di anziani di Lerici, in provincia di La Spezia. A scoprire i furti è stato un

Bolletta Enel : falso tecnico gli Anziani “300 euro o ti stacco la luce” : Bolletta Enel: falso tecnico gli anziani “300 euro o ti stacco la luce” La Bolletta Enel, così come qualsiasi altra Bolletta, può essere un salasso per molti cittadini in condizioni di povertà. Ma la Bolletta Enel può diventare anche uno strumento per i truffatori che, circuendo le categorie di persone più fragili, possono attuare azioni criminose, estorcendo denaro e mettendo in pratica veri e propri raggiri pesanti dal punto di ...