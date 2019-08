Ancona | trovato cadavere in mare

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Ildi un uomo è affiorato nelle acque della Palombina, in località Falconara Marittima. E' di un ottantenne scomparso venerdì Ildi un anziano scomparso è affiorato sulla superficie delin località Falconara Marittima. S'indaga sulle cause dell'annegamento. È accaduto ieri mattina, nelle acque della Palombina, la spiaggia più a nord della Riviera del Conero, in provincia di. Attorno alle ore 12.30, all'altezza dello stabilimento Pirates Beach, a circa un miglio dalla costa, una vedetta della Guardia Costiera ha avvistato il corpo senza di vita di uomo fluttuare tra le onde. Si tratta G.P., ex ferroviere falconarese di ottanta anni, scomparso misteriosamente appena qualche giorno prima. Stando al racconto riferito dai familiari della vittima agli inquirenti, l'anziano si sarebbe allontano da casa, senza documenti né smartphone, ...

