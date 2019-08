Turisti sbarcano dallo yacht e per scommessa prendono a sassate un coniglio | uccidendolo

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) Sono sbarcati ad Ischia con uno. Con un pensiero in testa: prendere ail piccolo Roger, unche gli isolani avevano adottato. L’animale - denunciano in un post su Facebook gli Animalisti Italiani - ”è morto con la schiena spezzata”.Il fatto è avvenuto a Ferragosto. “Un gruppo di menti malate e annoiate, scesi da uno, ha ben pensato di scommettere a chi riusciva per prima a ucciderlo con un colpo di pietra. Un vincitore c’è stato. Roger è morto con la schiena spezzata - si legge nella denuncia -. Lapidato per divertimento anche davanti ad alcuni bambini. Animalisti Italiani sporgerà denuncia per maltrattamento e uccisione di animale al momento contro ignoti”.

