CorSport | L’Inter ignora la lettera del legale di Icardi

CorSport : il legale di Icardi scrive all’Inter : vuole partecipare alle partitelle : Icardi continua il suo allenamento da separato in casa. Prima svolge con i compagni il lavoro atletico, poi, mentre loro lavorano su schemi e fanno esercitazioni tattiche in vista della partita contro il Lecce, lui si allena da solo. Separato dal gruppo, in una condizione di emarginazione che sottolinea ogni giorno la sua estraneità al progetto del club. Una situazione mortificante che va avanti da tempo e su cui interviene il legale ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : Icardi decide il 19 agosto. L’Inter tifa per la Roma : Inter, Juventus, Roma, Napoli: tutte ferme in attesa della decisione di Mauro Icardi circa il suo futuro. Una decisione che, scrive il Corriere dello Sport, arriverà lunedì 19 agosto. Intanto, l’argentino e la Juventus hanno creato “un maxi ingorgo di punte”. La scadenza fissata per lunedì è un tentativo di assist dell’ex capitano nerazzurro per la Juventus. Un modo per concederle tempo di vendere un paio di attaccanti in ...

CorSport : l’Inter vuole vendere Icardi al Napoli. Adl - linee roventi con Wanda e Marotta : Il passaggio chiave è tutto qui: “Se all’Inter potessero scegliere, l’acquirente privilegiato in questo momento sarebbe proprio il Napoli. Facile immaginare che i prossimi giorni saranno ancora più caldi e che De Laurentiis proverà nuove mosse per arrivare all’obiettivo. Un summit con Wanda? Non va certo escluso”. Scrive così il Corriere dello Sport che dà conto di un ulteriore contatto telefonico ieri tra il presidente del ...

CorSport : Icardi apre al Napoli (ingaggio da 7 - 5 milioni l’anno). Ma l’Inter vuole 75 milioni : La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in casa Icardi, è l’aver tolto all’argentino la maglia numero 9. È stato quello lo strappo più duro da digerire, scrive il Corriere dello Sport. Quello che ha fatto capire a Maurito di non poter più restare a Milano. La frattura con l’Inter è ormai insanabile. Le opzioni che gli restano sono tre: Juventus, Napoli e Roma. L’entourage di Icardi – leggi Wanda Nara – secondo quanto scrive il Corriere dello ...

CorSport : Icardi blocca qualsiasi ipotesi di trasferimento. Vuole solo l’Inter : Mauro Icardi accantona definitivamente, almeno per ora, l’ipotesi di un trasferimento altrove. Anche ieri mattina, scrive il Corriere dello Sport, si è presentato alla Pinetina in perfetto orario per l’allenamento, poi è tornato a casa da moglie e figli mentre gli altri partivano per la trasferta. Sembra che Maurito stia affrontando questa situazione difficile da separato in casa con grande distacco e con apparente calma. Il suo obiettivo è ...

CorSport : “Icardi al Napoli - la curiosa richiesta dell’Inter”. Il retroscena : CorSport: “Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter” Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ rivela un interessante retroscena legato alla cifra che i nerazzurri chiedono al Napoli per l’ attaccante argentino. “Chiamatelo effetto Pepé. Una conseguenza collaterale piuttosto importante che, dopo il danno di aver perso il ...

CorSport : Effetto Pépé nella trattativa per Icardi. L’Inter chiede 75 milioni : nella trattativa del Napoli per Mauro Icardi si inserisce qualcosa che complica la situazione. Il Corriere dello Sport lo chiama l’“Effetto Pépé”. La cosa si può riassumere in questo modo: visto che il Napoli sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni per il francese, L’Inter ne pretende quasi altrettanti per l’argentino. Per Icardi vuole 75 milioni. Una cifra che naturalmente De Laurentiis considera esagerata, per cui anche su questo fronte ci ...

CorSport : Se Dybala si impuntasse e scegliesse l’Inter - Icardi passerebbe alla Juve : All’inizio della scorsa stagione, quando Agnelli acquistò Ronaldo, Allegri suggerì che era meglio cedere Icardi. Non perché non conoscesse il valore del giocatore, ma perché con CR7 in campo avrebbe avuto meno occasioni di essere coinvolto nel gioco della squadra. Aveva ragione, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. E la Juve, ora, sta per seguire proprio la strada suggerita dal suo ex tecnico. Eppure, nella conferenza stampa ...

CorSport : L’Inter risponde allo sgarbo della Juve su Lukaku : adesso vuole Dybala : La Juve fa lo sgarbo all’Inter provando a soffiargli Lukaku. L’Inter risponde facendosi avanti con Dybala. Che alla Juve vuol far pagare il fatto di essere stato scaricato senza un preavviso. Una contromossa, quella di Marotta, tanto elementare e immediata “da risultare raffinata”, scrive il Corriere dello Sport. L’idea dell’Inter è di convincere l’argentino ad aprire la porta ai colori nerazzurri e ...

CorSport : L’Inter si affida all’agente di Cavani per portare il Matador a Milano : Lukaku sembra allontanarsi e l’Inter muove la diplomazia per sbloccare il piano B. Che sarebbe Edinson Cavani. Il club nerazzurro si è affidato all’agente del calciatore, Simonian, che deve provare a convincere il Psg. Il Corriere dello Sport parla di operazione difficile ma non impossibile: “E, se prima si trattava soltanto di cautela, ora tutto lascia credere che l’uruguayano possa diventare il grande rinforzo in attacco per ...

CorSport : La Juve supera l’Inter per Lukaku e mette Dybala sul mercato : Una giornata storica quella di ieri, scrive il Corriere dello Sport. La Juventus ha praticamente scaricato Dybala dopo quattro anni d’amore e sorpassato l’Inter nella trattativa per Lukaku. Il club bianconero ha fatto sapere a La Joya di averlo messo sul mercato a vantaggio dello United. L’operazione che si muove sull’asse Torino-Manchester potrà saltare solo se l’argentino si rifiuterà di trasferirsi oltre Manica, ...