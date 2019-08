Zingaro | intervento con l’elicottero dell’Aeronautica militare a Cala dell’Uzzo

Sicilia : nuovo intervento soccorso alpino allo Zingaro - salvato turista : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - Ancora un intervento per soccorrere un turista colto da malore per disidratazione e affaticamento, il secondo in 24 ore. Questa volta tecnici del soccorso alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con il 118, sono stati allertati poco dop

Sicilia : nuovo intervento soccorso alpino allo Zingaro - salvato turista : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – Ancora un intervento per soccorrere un turista colto da malore per disidratazione e affaticamento, il secondo in 24 ore. Questa volta tecnici del soccorso alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con il 118, sono stati allertati poco dopo le 15 da un gruppo di escursionisti perché una di loro, una donna di 52 anni, aveva perso i sensi mentre percorreva il sentiero ...

Sicilia - riserva dello Zingaro : intervento di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare a cala Disa per una turista : Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e carabinieri. Nel pomeriggio alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti che chiedeva l’intervento dei sanitari per un’escursionista che aveva accusato un malore mentre percorreva il sentiero costiero nei pressi di cala Disa. In pochi minuti è stato allertato ...

Riserva dello Zingaro - intervento di Sass e Capitaneria di porto per turista colta da malore : Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano nella Riserva dello Zingaro, in collaborazione con la Capitaneria di porto di Trapani, per una turista che aveva perso i sensi per un malore lungo il sentiero che conduce a cala Beretta, quasi a metà strada tra Scopello e l’ingresso di San Vito Lo Capo (Trapani). I compagni della ragazza, N.P., 24 anni, di Napoli, hanno chiamato la centrale del 118 che ha allertato ...

Sicilia : turista ferita allo Zingaro - intervento del Soccorso alpino : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro per una turista ferita. Nel primo pomeriggio di oggi F.R., 67 anni, di Mirandola (Modena), è scivolata sugli scogli a cala Disa procurandosi traumi ed escoriazioni, con una sospetta frattura alle costole e difficoltà respiratorie. Chiamata la centrale del 118, l’allarme è stato smistato al ...

