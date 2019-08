Tuttosport | Juve | le prossime due cessioni dovrebbero essere Rugani e Matuidi

Tuttosport : Juve - prendi il bomber : La Juve ha un attacco fin troppo affollato, eppure non vince. E così, all’indomani della sconfitta di ieri contro l’Atletico Madrid, Tuttosport titola incitando il club a prendere un bomber. Non basta la presenza di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno non segna. La Juve non vince. Nonostante si parli ovunque di eccesso di campioni in attacco, il quotidiano chiede che ne arrivi uno ma determinante. La partita di ieri, in cui Joao Felix ha ...

Calciomercato Juventus - Tuttosport : 'Offerti Dybala - Matuidi e Mandzukic per Pogba' : Sono ore molto concitate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Come riportano le ultime notizie, lo scambio Dybala-Lukaku sarebbe saltato. Il giocatore sudamericano, infatti, avrebbe chiesto un ingaggio proibitivo alla dirigenza del Manchester United, dunque al momento l'Inter sarebbe favorita per garantirsi le prestazioni dell'attaccante belga che tanto piace ad Antonio Conte. Il presidente del club nerazzurro Zhang avrebbe ...

Juve - secondo Tuttosport Higuain potrebbe restare a Torino anche con l'arrivo di Lukaku : La Juventus prosegue la sua preparazione fisica, con Maurizio Sarri che, come riportano media vicini ai bianconeri, sta mettendo sotto torchio la rosa bianconera. Come è noto infatti, il lavoro per il tecnico toscano è notevole, considerando che mancano poco più di 20 giorni all'inizio del campionato e già dalla seconda giornata la Juventus incontrerà proprio il Napoli. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato, anche se l'esigenza ...

Calciomercato Juventus - Dybala secondo Tuttosport non è più sicuro di restare : Il Calciomercato della Juventus potrebbe cambiare rotta nelle prossime settimane. Il quotidiano torinese Tuttosport svela oggi in prima pagina che il futuro di Paulo Dybala è sempre più in bilico. Lo scenario rispetto al recente passato sarebbe cambiato con i corteggiatori che continuano il pressing e il giocatore che, per la prima volta, starebbe pensando all’addio a Torino. Due al momento le squadre interessate e molte le possibilità che si ...

Juventus-De Ligt : ci sarebbe l'accordo - per Tuttosport si potrebbe chiudere in settimana : Il calciomercato della Juventus si infiamma. De Ligt è ad un passo dai bianconeri, l’accordo tra il club e il giocatore sarebbe stato trovato, la trattativa con l’Ajax è partita e, secondo Tuttosport, già entro la fine della settimana la trattativa si potrebbe chiudere con esito positivo. I bianconeri hanno fretta di chiudere perché non vogliono che qualcuno possa inserirsi mettendo i bastoni tra le ruote ad un affare che è molto vicino alla ...

Tuttosport : Juventus - il sostituto di Joao Cancelo potrebbe essere Trippier : La Juventus dovrà necessariamente cedere alcuni giocatori per finanziare il mercato: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe infatti registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, perdita dovuta all'ingente investimento dello scorso anno per l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Gli indiziati a lasciare la Juventus sono diversi, si va dai 'fedelissimi' di Allegri Khedira e Mandzukic al ...

Tuttosport : la Juventus per Rabiot avrebbe battuto concorrenza di United e Tottenham : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di pensare al mercato. Lo stesso tecnico toscano, durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato come potrebbe puntare su alcuni giocatori che quest'anno hanno deluso abbastanza le aspettative, nello specifico su Dybala e Douglas Costa. Saranno in ogni caso necessarie alcune cessioni pesanti, per finanziare il mercato in entrata. Non servirà un esborso economico ...