Salvini | l’uomo del grande bluff

(Di venerdì 16 agosto 2019) La torrida passione fra gli italiani e Matteosarà per caso finita? È presto per dirlo, ma tutto lo lascia pensare. A parte la notiziona di ieri (il ministro degli Interni che passa il ferragosto al Viminale, ammesso che il portiere lo riconosca), basta pensare alla vicenda della Open Arms. Per un anno,ha “chiuso i porti” – istituto sconosciuto al diritto sia marittimo che internazionale – senza che nessuno dicesse “bah”. Ora, dopo “la caduta”, il Tar ha scoperto che la chiusura era viziata da “eccesso di potere per travisamento dei fatti” e la ministra Elisabetta Trenta ha mandato due motovedette a scortare la nave dei migranti verso Lampedusa. Ma Luigi Di Maio non aveva detto che erano “taxi del mare”? Se questo vi lascia esterrefatti, allora mi stupisco dello stupore. A sorprenderci dovrebbe essere il fatto che per un ...

