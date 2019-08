Paola Caruso dice no al GF Vip spagnolo

Fonte : people24.myblog

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’ex gieffinaha ricevuto la proposta di partecipare come concorrente all’edizione spagnola del “Grande Fratello Vip”, ma si è vista costretta a declinare. Lo ha annunciato la stessa diretta interessata spiegando di non volersi separare da Michelino, il figlio avuto dal suo ex, Francesco Caserta. La showgirl in un’intervista al settimanale “Mio”, ha spiegato: «Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è la mia priorità. Mi avevano offerto di partecipare al “Grande Fratello Vip”ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà». In Spagna,è molto conosciuta, avendo partecipato all’edizione 2017 di “Supervivientes”, l’edizione iberica dell’”Isola dei Famosi.” Anche per questo la showgirl ha festeggiato da poco il ...

