MotoGP | Valentino Rossi resta il migliore tra i piloti Yamaha a 40 anni Il Dottore

MotoGP : Valentino Rossi correrà fino al 2022? Il “Dottore” ci pensa : 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 234 podi, 65 pole position e 95 giri veloci. Numeri e dati di Valentino Rossi, tra i più grandi della storia del motociclismo mondiale. Il “Dottore”, 40 anni e pilota di riferimento dalla Yamaha, viene da stagioni complicate: l’ultima vera battaglia per l’iride risale a quattro stagioni fa e l’ultimo centro sulla singola tappa è datato 2017 ad Assen (Olanda). Riscontri di un declino ...

Quanto guadagna Valentino Rossi? Stipendio in MotoGP - sponsor e aziende : un fatturato da capogiro a 40 anni : A 40 anni Valentino Rossi è ancora un pilota di prima fascia in MotoGP e di conseguenza la sua competitività abbinata al leggendario palmares accumulato nelle 24 stagioni disputate nel Motomondiale gli permette di essere il secondo pilota più pagato in MotoGP alle spalle del solo Marc Marquez. Il “Dottore”, vincitore di 9 titoli iridati complessivi di cui 7 solamente nella classe regina, ha firmato l’anno scorso un contratto ...

MotoGP - Valentino Rossi e un finale di carriera che non si sarebbe aspettato con la peggior Yamaha da oltre tre lustri : In molti, persino l’ex campione del mondo Kenny Roberts sr., si stanno chiedendo come faccia Valentino Rossi ad essere ancora al top della MotoGP dopo aver spento le 40 candeline. La voglia di correre del pilota di Tavullia è letteralmente senza fine e ce ne stiamo accorgendo sempre più, specialmente in questi mesi così difficili. Certo, probabilmente il nove volte campione del mondo non sarà più quello di 10-15 anni fa, non avrà più l ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi riparte dal Red Bull Ring con il sorriso - il peggio è passato? : Nel calendario del Mondiale MotoGP 2019 affisso nei box del team Yamaha, un Gran Premio era cerchiato con il colore nero, perchè il timore di una gara decisamente complicata era notevole. Si trattava proprio del Gran Premio d’Austria. Per quale motivo? La conformazione del tracciato del Red Bull Ring sembrava davvero la nemesi per la moto di Iwata. I lungh rettilinei del circuito della Stiria rischiavano di far pagare decimi preziosi nei ...

MotoGP - Andrea Dovizioso torna al successo. Marquez perde alcune certezze e Valentino Rossi cresce. La situazione del Mondiale : Il Gran Premio d’Austria di MotoGP ha chiuso i battenti, restituendo alla stagione 2019 numerosi spunti interessanti da analizzare per il proseguo del campionato. Il Red Bull Ring era una pista attesa dai molti per capire se Andrea Dovizioso e la sua Ducati sarebbero riusciti nell’impresa di spodestare dal trono il cannibale Marc Marquez e interrompere una monotonia che sta attanagliando la classe regina delle due ruote ormai da ...

MotoGP – Retroscena Vinales : “potevo superare Valentino Rossi - ma sarebbe stato un disastro. Le gomme…” : Maverick Vinales svela un Retroscena in merito alla gara del Gp d’Austria: il pilota spagnolo avrebbe potuto superare Valentino Rossi, ma avrebbe consumato troppa gomma finendo per farsi beffare da Rins Solo un quinto posto per Maverick Vinales nel Gp d’Austria. Dopo le buone prove libere del weekend, lo spagnolo si aspettava di finire più vicino al podio, ma l’errata scelta delle gomme ha condizionato la sua gara. La ...

MotoGP – Abi e Kristyna - due ombrelline… Monster per Vinales e Valentino Rossi in Austria [GALLERY] : Due ombrelline mozzafiato per Valentino Rossi e Vinales al Red Bull Ring: Kristyna e Abi incantano al fianco dei piloti Yamaha al Gp d’Austria E’ andato in scena oggi il Gp d’Austria: Andrea Dovizioso ha conquistato una splendida vittoria, all’ultima curva, beffando ancora una volta Marc Marquez. Terzo posto per Quartararo, seguito dai due piloti Yamaha ufficiali Valentino Rossi e Maverick Vinales. I due campioni ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Valentino Rossi infinito - quarto a 40 anni. Il Dottore è come il vino buono : “A volte ritornano” scriverebbe Stephen King, ma quando parli di Valentino Rossi le possibilità sono un tantino più alte del solito. Il pesarese esce dal GP d’Austria 2019 della MotoGP con una prova di spessore che lo ha portato a chiudere al quarto posto, non lontano dall’astro nascente Fabio Quartararo e da quel podio che certamente avrebbe lasciato in bocca un sapore ancora più gustoso. Le vacanze estive devono aver ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP Austria 2019 : “Erano due mesi che ero preoccupato dell’Austria - ma è andata bene” : Valentino Rossi non si smentisce mai. Il quarantenne pesarese, intervistato da Sky al termine dell’ottimo quarto posto conseguito al GP d’Austria 2019, ha confermato alla sua maniera che il timore di correre su un tracciato come quello di Spielberg che certamente non mette in risalto le caratteristiche di Yamaha era abbastanza alto. Tuttavia il responso della corsa ha limitato i danni e la casa di Iwata può guardare ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Austria 2019 : “Potevo lottare per il podio : dovevo partire più avanti. Siamo sulla strada giusta” : Valentino Rossi ha conquistato un positivo quarto posto nel GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata a Spielberg. Il Dottore ha ottenuto un bel risultato considerando che scattava dalla decima piazzola sulla griglia di partenza, al traguardo non era poi così lontano da Fabio Quartararo nella gara che ha offerto il pirotecnico duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez per la vittoria. Il 40enne può considerarsi ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Dovizioso vince - sorpasso cosmico su Marquez! Valentino Rossi rimonta : A Spielberg è andato in scena un pirotecnico GP d’Austria 2019, la tappa del Mondiale MotoGP corsa oggi pomeriggio è stata davvero spettacolare. Andrea Dovizioso ha vinto grazie a un sorpasso stellare all’ultima curva su Marc Marquez, una manovra davvero da urlo messa in atto dal centauro della Ducati che ha sorpreso il Campione del Mondo guadagnandosi un successo davvero di lusso. Valentino Rossi ha concluso al quarto posto grazie a ...

MotoGP – Valentino Rossi analitico ed esilarante : “da mesi dicevo ‘ci tocca andare in Austria'” : L’analisi della gara al Red Bull Ring ed i complimenti a Dovizioso: le parole di Valentino Rossi dopo il quarto posto al Gp d’Austria Una gara pazzesca oggi al Red Bull Ring: al Gp d’Austria lo spettacolo è assicurato. Andrea Dovizioso ha beffato ancora una volta all’ultima curva Marc Marquez, andandosi a prendere una vittoria speciale. Terzo posto invece per Fabio Quartararo, seguito da Valentino Rossi, autore di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Austria 2019 : risultato e classifica. Dovizioso vince - sorpasso su Marquez! Valentino Rossi 4° : Andrea Dovizioso ha vinto il GP d’Austria 2019 grazie a un mitologico sorpasso all’ultima curva su Marc Marquez. Strepitosa vittoria del centauro della Ducati che ha infilzato il Campione del Mondo nel modo più bello, Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto grazie a una bella rimonta dalla decima piazzola mentre Fabio Quartararo ha completato il podio. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP d’Austria 2019, tappa del ...