Mohammed | unico superstite di un naufragio | “Per 11 giorni in mare | nessuno ci ha aiutati”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 16 agosto 2019)Adam Oga, un migrante etiope, ha raccontato in un'intervista al Times Of Malta ildi cui è stato protagonista insieme ad altre 14 persone. Lui è stato l'a sopravvivere per 11in: "Sono passate delle barche e anche un elicottero, urlavamo disperati: 'Aiuto! Aiuto!', masi è fermato".

Avvenire_Nei : Io, Mohammed, unico sopravvissuto, ritrovato su un gommone alla deriva: «Urlavamo 'aiuto, aiuto' ma nessuno si è fe… - repubblica : Mohammed, l'unico superstite : 'Su quel gommone eravamo in 15. Nessuno ci ha soccorso per 11 giorni, gli altri 14 s… - Corriere : Mohammed, unico superstite dopo 11 giorni su un barchino: «Partiti in 15, buttavamo in mare i morti» -