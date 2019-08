Il capitano nel pantano

Davide Astori sul braccio del capitano della Fiorentina anche nel 2019-20 : la Lega ha confermato la deroga per i Viola : La Fiorentina sorride: confermata dalla Lega la deroga per indossare la fascia da capitano di Davide Astori Buone notizie per la Fiorentina : la Lega ha confermato la deroga per il club Viola , che potrà continuare ad indossare la fascia da capitano di Davide Astori . “La Fiorentina comunica con grande piacere che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del club Viola di continuare ad usare anche per la stagione 2019-20 la fascia da ...

Fiorentina - la Lega acconsente : fascia da capitano di Astori anche nella prossima stagione : “La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la stagione 2019-20, la fascia da capitano di Davide Astori “. Con questo tweet, la società viola informa che anche per la prossima stagione si potrà usare la fascia di capitano del compianto Davide Astori . “La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto ...

Calciomercato - De Rossi ha deciso il suo futuro : l’ex capitano della Roma giocherà nel Boca Juniors [DETTAGLI] : Sono passati 51 giorni da quel 26 maggio in cui Daniele De Rossi ha calcato per l’ultima volta il prato dello Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Il centrocampista pare aver deciso il suo futuro. Sarà ancora in campo, ma non in Italia. La sua pRossima destinazione è il Sudamerica, più precisamente l’Argentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, De Rossi firmerà con il Boca Juniors, convinto dalle parole del suo ex compagno ...