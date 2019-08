Bisogna impedire il voto voluto da Matteo Salvini dice Renzi a Le Monde

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) L'ex presidente del Consiglio,, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano francese Leche "il ritorno alle urneda". Nel colloquio, pubblicato in apertura sul sito dell'autorevole quotidiano francese, il senatore del Pd spiega "il suo tentativo" di parlare con il M5s per cercare di evitare una catastrofe economica e una deriva estremista. "Questo governo ha promesso di cambiare tutto. Dopo un anno e due mesi, il suo fallimento è evidente. Viene dimostrato che i populisti, una volta al potere, sono incapaci, incompetenti. Per questo, il 20 agosto, voteremo la sfiducia. Quindi dovrebbe iniziare il percorso istituzionale previsto dalla Costituzione", dichiara ancora l'ex premier. Entretien Pour, ancien président du Conseil italien, « il faut empêcher le retour aux urnes voulu par» ...

