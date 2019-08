Auto elettriche - Nel Regno Unito più colonnine che benzinai

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 16 agosto 2019) Storico sorpasso nel. Non si tratta di una corsa tra, bensì di una competizione" dalle importanti implicazioni per il mondo delle quattro ruote. Ad agosto, secondo un'elaborazione della Nissan, i siti pubblici per la ricarica dellesull'intero territorio britannico hanno superato il numero delle stazioni di servizio tradizionali: sono 9.300 contro 8.396.Un anno prima delle previsioni. La Casa di Yokohama, che proprio nel, per la precisione a Sunderland, produce l'elettrica Leaf, sottolinea anche come il sorpasso sia arrivato in anticipo di un anno rispetto alle sue stesse previsioni: secondo le stime fornite nel 2016 sarebbe dovuto avvenire nell'agosto dell'anno prossimo. L'accelerazione, attribuita alla rapida adozione di veicoli elettrici tra glimobilisti britannici (ad agosto le vendite sono aumentate del 158,1%), viene ...

