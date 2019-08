Anm si scusa con la partoriente fatta scendere da bus | Eccesso di zelo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Rosa Scognamiglio L'amministrato delegato di Anm, società che gestice il trasporto pubblico napoletano, si èto con la 28enne incintadal bus "Undi". Con queste parole, l'amministratore delegato di Anm, Nicola Pascale, si èto con lache, quest'oggi, è stata invitata dal controllore adal bus in quanto sprovvista di regolare biglietto. Il manager della società che gestisce il trasporto pubblico napoletano ha reso le scuse ufficiali alla signora Federica (questo il nome della 28enne con doglie) mediante una nota ufficiale. "I controllori dell'Anm elevano quasi 3.000 verbali di contravvenzione al mese, - spiega Pascale - svolgendo un'attività complicata, che l'azienda sta intensificando, per migliorare il servizio ai cittadini. Gli errori possono capitare e in questo caso si è verificato un evidentedi...

