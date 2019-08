Ambiente | microplastiche anche sulle montagne rocciose del Colorado I ricercatori Usa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) “La deposizione umida di plastica è onnipresente e non solo in ambienti urbani”, affermano idell’US Geological Survey e dell’US Department of the Interior. Conclusione allarmante, ma documentata. Ampiamente. In oltre il 90% dei campioni di acqua piovana prelevati in tutto ilsono state identificate fibre di plastica. Comprese le cime oltre i 3000 metri di altezza delle, all’interno del Rocky Mountain National Park. “Penso che il risultato più importante che possiamo condividere con il pubblico americano sia che c’è sempre più plastica là fuori,che non si vede. È sotto la pioggia, è nella neve. Ormai fa parte del nostroora”. Parlando al Guardian Gregory Weatherbee, il ricercatore capo del Geologic Survey US non ha avuto dubbi. Non potrebbe essere diversamente. Gli scienziati hanno raccolto ...

