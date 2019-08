Volkswagen T-Roc cabriolet | a Francoforte debutta la versione en plein air

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019) Raccoglie un po’ l’eredità diEos, Golf Cabrio e persino della Beetle decappottabile, tutte finite sui libri di storia dell’automobilismo: parliamo della nuova T-Roc, ineditaopen-air del suv compatto di Wolfsburg, costruito a partire dal 2017. Quasi una prima assoluta del settore, preceduta a listino solo dalla Evoque Cabrio, proposta da Range Rover e differente per prezzo ed ambizioni. Rispetto al modello di derivazione, la Cabrio perde le portiere posteriori e guadagna la possibilità di retrarre il tetto in tela multistrato in appena nove secondi, anche con l’auto in movimento (fino a 30 km/h). Via pure il portellone di coda, sostituito da uno più piccolo per l’accesso al baule di carico. L’abitacolo riprende l’architettura della T-Roc ma è configurato per accogliere quattro passeggeri e non cinque, come sulla T-Roc standard. La carrozzeria cabrio ha ...

