Carmen Di Pietro delusa | “Matteo Alessandroni? Più velenoso di una vipera”

Carmen Di Pietro - lo sfogo amaro di Matteo Alessandroni : "Ho intenzione di denunciarla" : Il personal trainer Matteo Alessandroni, gettato sotto i riflettori da Carmen Di Pietro, è più che mai deciso a far luce sulla falsa relazione che si mormora avrebbe con quest'ultima. Il modello italo-venezuelano ha così rilasciato un'intervista a Fanpage, nella quale confessato come questa bufala g

Carmen Di Pietro mette fine al pettegolezzo con Matteo Alessandroni : Con un post su “Instagram” Carmen Di Pietro ha voluto mettere la parola fine al pettegolezzo attorno alla frequentazione con Matteo Alessandroni. Negli scorsi giorni già il personal trainer aveva smentito qualsiasi tipo di interesse per la showgirl, a cui si sarebbe avvicinato per fini puramente professionali. Al contrario la Di Pietro crede di essere stata usata per secondi scopi tanto da stroncare, sul nascere la relazione: “Ormai ...

Matteo Alessandroni è tutto falso non sono il fidanzato di Carmen Di Pietro : Il presunto fidanzato della showgirl Carmen Di Piertro,Matteo Alessandroni su “Instagram Stories”, dal suo proprio account ufficiale smentisce categoricamente di essere il nuovo baby fidanzato di Carmen Di Pietro, con poche parole, ha voluto prendere le distanze da un gossip che nulla ha a che fare con la sua professione e/o la vita sentimentale. Ecco, cosa si legge nel post che mette definitivamente la parola fine ad ogni pettegolezzo: Ci ...

“Ti denuncio!”. Bufera su Carmen Di Pietro : adesso parla il suo toy boy : Il gossip estivo si è letteralmente scatenato su Carmen Di Pietro e il suo toy-boy, Matteo Alessandroni. Sono uscite le foto intenzioni, si sentiva sussurrare di amore a prima vista, sembrava essere scoccato veramente qualcosa. Invece era tutto falso. Nei giorni scorsi ha parlato la showgirl, spiegando come fosse stata tradita, ingannata, visto che lui voleva andare solo da Uomini e Donne. Oggi però arrivano le parole del diretto interessato. E ...

Matteo Alessandroni : Denuncerò Carmen Di Pietro - voleva solo pubblicità : Matteo Alessandroni non ci sta, il presunto toy-boy di Carmen Di Pietro si sfoga e dichiara di voler denunciare la showgirl. A causa sua avrebbe perso il lavoro e la fidanzata. Da diversi giorni sta tenendo banco la presunta liason tra Matteo Alessandroni e Carmen Di Pietro. Tutto è nato dalla copertina del settimanale Grand Hotel, dove la showigirl ha presentato Alessandroni come il suo nuovo fidanzato. Per diversi giorni si è mormorato su ...

Carmen Di Pietro - nuovo attacco di Matteo : “Questa storia mi ha rovinato” : Continua lo scontro tra Carmen Di Pietro e il presunto fidanzato Matteo Alessandroni Si fa sempre più acceso lo scontro tra Carmen Di Pietro e Matteo Alessandroni. Il personal trainer e modello italo-venezuelano è tornato ad attaccare la soubrette su Instagram, pubblicando pure degli audio WhatsApp. Nella vicenda è stata coinvolta, seppur indirettamente, anche Barbara […] L'articolo Carmen Di Pietro, nuovo attacco di Matteo: “Questa ...

Matteo Alessandroni : “Carmen Di Pietro voleva andare dalla D’Urso” - un audio prova la fake news : Matteo Alessandroni, il personal trainer 25enne del quale Carmen Di Pietro aveva dichiarato di essersi innamorata, racconta come sarebbe stato concepito e costruito il finto gossip che lo vedeva legato alla showgirl. “voleva andare nei salotti di Barbara D’Urso” dice e fornisce una nota vocale che prova la fake news.Continua a leggere

Carmen Di Pietro : “Matteo Alessandroni mi ha buttato nella spazzatura per andare a ‘Uomini e Donne'” : Carmen Di Pietro non ci sta a passare per bugiarda e sul suo profilo Instagram replica al personal trainer Matteo Alessandroni. Nei giorni scorsi, lo ha presentato sulle pagine di un settimanale, indicandolo come l'uomo di cui è innamorata. Il giovane ha smentito tutto parlando di un "gossip totalmente falso", ma oggi la showgirl tuona: "Cinico e spietato, teme di essere scartato a 'Uomini e Donne'".\\In un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ...

Uomini e Donne - Carmen Di Pietro furibonda col suo toy-boy : "Cosa lo terrorizza - perché mi ha scaricato" : Dopo aver rotto il silenzio circa la sua relazione con il toy-boy Matteo Alessandroni, Carmen Di Pietro parla anche del terrore della sua fiamma: quello di essere scartato da Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Lo fa su Instagram, dove scrive: "Ormai è chiaro ed evi

Carmen Di Pietro presenta il suo toy boy - ma Matteo la smentisce : Matteo Alessandroni chiarisce la sua posizione circa il gossip che lo vedrebbe protagonista di un flirt con la showgirl Carmen Di Pietro. In un intervento rilasciato a Grand Hotel, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro, ha fatto sapere di essere rimasta folgorata da un personal trainer, che è riuscito a rubarle il cuore e la mente.\\ "Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25 - ha ...