Raggi mostra video con immagini commerciante ‘incivile’

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma – “Ennesimoincivile beccato di notte a sporcare la nostra citta’”. E’ quanto fa saper eil sindaco di Roma, Virginia, sulla sua pagina Facebook. Il post contiene uncheil momento in cui ilconferisce la spazzatura in maniera non corretta. “Getta i rifiuti nei cassonetti dedicati alle utenze domestiche- spiega- Il trasgressore non solo e’ stato individuato dal Nucleo Ambiente Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale (NAD), ma e’ stato anche invitato a pagare una multa salata. Chi non rispetta Roma non la ama e la offende. Ma soprattutto deve fare i conti con gli innumerevoli controlli e le centinaia di preziose segnalazioni che effettuiamo e riceviamo ogni giorno dai cittadini. Roma merita di piu’, perche’ i cittadini civili e onesti sono di piu'”. L'articolo ...

