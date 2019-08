Ora Conte e Toninelli sfidano Salvini | chiesto lo sbarco dei migranti della Open Arms

Ponte MOrandi - un anno dopo <br>Conte : pretendiamo giustizia per le vittime : Ponte Morandi, un anno dopo. Oggi 14 agosto 2019 ricorre un anno dalla tragedia che ha spezzato in due la città di Genova, provocando la morte di 43 persone, tanti feriti, centinaia di sfollati e creando forti disagi economici e logistici alla città che può vantare il maggior porto commerciale italiano. Genova, la demolizione del Ponte Morandi (VIDEO): crollo pile 10 e ...

Ponte MOrandi - Conte ai parenti delle vittime : “Non smetteremo mai di invocare giustizia” : “Non cesseremo mai di invocare giustizia” per le vittime del crollo del Ponte Morandi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla commemorazione nel capoluogo ligure a un anno dalla tragedia. Conte ha aggiunto che “con i tecnici stiamo lavorando per vedere come erogare gli anticipi per affrontare le spese di giudizio a coloro che dovranno affrontare questo percorso giudiziario. Sono iniziative ...

Ponte MOrandi - Conte : “Genova oggi è simbolo della volontà di rinascita” : “Genova oggi è simbolo della volontà di rinascita“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in occasione della commemorazione delle 43 vittime del Ponte Morandi. “La ricostruzione è cominciata. Il nuovo Ponte dovrà essere percorribile nell’aprile nell’anno prossimo. Ringrazio tutti per il lavoro fatto insieme. Il Ponte rappresenterà il simbolo della rinascita“. “Genova precipitata nell’ora più ...

CommemOrazione MOrandi - i parenti delle vittime contestano la presenza della delegazione di Autostrade che lascia il capannone. Il presidente Mattarella : "Il nuovo ponte ricucirà la ferita" : Nell'area di cantiere era arrivato anche Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La loro presenza era stata richiesta dal sindaco Bucci ma i famigliari delle 43 vititme si sono lamentati con il premier Conte

Ponte MOrandi - cerimonia per l’anniversario del crollo. Via i vertici di Autostrade : l’hanno chiesto parenti delle vittime a Conte : È cominciata con la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi la cerimonia di commemorazione sotto la nuova pila 9 del viadotto, nel giorno del primo anniversario della tragedia. A Genova ci sono il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e molti altri rappresentanti del governo. Poco prima dell’inizio un gruppo di parenti delle ...

Violenza sessuale di gruppo per 10 anni - cinque arresti a Cosenza : “Donna seviziata anche da 20 contempOraneamente” : Violentata e seviziata per dieci anni, anche da venti persone contemporaneamente. cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Cosenza e sono accusate a vario titolo di Violenza sessuale di gruppo ed estorsione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari. Le indagini, riferiscono gli investigatori, sono iniziate dopo che la vittima, una donna albanese, ha avuto il coraggio ...

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggiOranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

C’è la nuova maggiOranza grillini dem : Conte in aula il 20 agosto : Matteo Salvini rischia di rimanere fuori dai giochi. L’aula del Senato infatti ha deciso il calendario della crisi bocciando la

Crisi - la nuova maggiOranza M5s-Pd al Senato : respinta la mozione della Lega - sfiducia a Conte il 20 agosto : Al Senato passa la linea di M5s, Pd e LeU. L'aula di Palazzo Madama, infuocata dalle polemiche tra Matteo Renzi e i dem, respinge le mozioni del centrodestra di votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte già domani, 14 agosto. Confermato dunque il calendario e il timing votato in conferenza dei ca

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «AllOra ritiri la mozione di sfiducia» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori

Crisi di governo - Conte : “Conta chi lavOra nell’interesse del Paese - non il colore politico” : “Conta chi lavora nell’interesse del Paese, non conta il colore politico. Conta chi hai di fronte e vuole lavorare per rappresentare la sua comunità. I sindaci lo hanno fatto e hanno avuto da me la massima considerazione, a prescindere dal colore politico. È il risultato di quattro mesi di lavoro straordinario, non per merito mio, ma che ho coordinato per merito di tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

La Lega esce dal governo e ritira tutta la squadra : Conte non potrà ignOrarlo Le lacrime in pubblico del «capitano» : Il leader della Lega lo annuncerà oggi per togliere altri argomenti al M5S. Intanto, da Zoppas a Riello un fronte di imprenditori lo sostiene

