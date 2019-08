Monaco | 31enne salva un ragazzino da un pedofilo guardando il suo telefono in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ha sbirciato per caso lo schermo deldi un tredicenne, seduto vicino a lui nella metropolitana di, ed è riuscito a individuare un caso di pedofilia. Il protagonista della vicenda è Daniel Ollert, un manager tedesco di 31 anni che a settembre sarà insignito della “medaglia al merito per la sicurezza interna” della Baviera proprio per l’etica e la morale che l’hanno spinto ad aiutare il ragazzo incontrato nel suo viaggio tra casa e lavoro, il 2 febbraio 2018. Suldel ragazzo seduto di fianco a lui, infatti, l’uomo ha visto che il 13enne stava chattando su Whatsapp con una personata come “zio Millie”, che gli chiedeva se volesse di nuovo “abbracciarlo dietro i container”. Dopo aver visto la risposta affermativa del ragazzo, Ollert ha iniziato a fargli qualche domanda, chiedendogli perché non abbracciasse ...

