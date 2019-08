Manager morto in Croazia | arrestati skipper e armatore

Il Manager Eugenio Vinci morto in Croazia : gravi i due figli - ipotesi monossido di carbonio : Sarebbe stato il monossido di carbonio a intossicare i turisti italiani in vacanza su una barca in Croazia. Eugenio Vinci, manager di Sant'Agata di Militello, ad di Tuodì, è stato trovato morto in bagno. Ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale di Spalato i due figli di Eugenio Vinci e della compagna.Continua a leggere

Croazia - morto il Manager Eugenio Vinci : probabile intossicazione da gas di scarico della barca. Ricoverati anche i due figli : Eugenio Vinci, noto manager siciliano di Sant’Agata di Militello, è morto martedì mattina in barca in Croazia. Ricoverati all’ospedale di Spalato anche gli altri cinque italiani che erano a bordo con lui, tra cui i due figli di 8 e 14 anni e Bruno Mancuso, sindaco del comune di Sant’Agata di Militello, amico del manager. In mattinata era circolata la notizia che siano stati vittime di un avvelenamento da cibo ma stando alle ultime ...