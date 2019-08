Finalmente sono arrivati i tag per le app nel Play Store per una migliore ricerca

Sonos svela Finalmente uno speaker Bluetooth portatile con Alexa e Google Assistant : Un altoparlante portatile Wi-Fi e Bluetooth ancora senza nome è in arrivo ed è compatibile con Google Assistant e Alexa per essere controllato tramite i comandi vocali, anche se la funzionalità potrebbe essere limitata alla connettività Wi-Fi domestica per risparmiare sul consumo della batteria. L'articolo Sonos svela finalmente uno speaker Bluetooth portatile con Alexa e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Le donne arabe possono Finalmente viaggiare da sole : Da oggi, le donne dell’Arabia Saudita possono viaggiare anche da sole, una conquista importante che segna un nuovo inizio. Soltanto ieri, per le donne dell’Arabia Saudita, quello di viaggiare in solitaria era un sogno, non realizzabile, purtroppo. La legge infatti, imponeva che tutte coloro che volevano viaggiare, potevano farlo solo se accompagnate da tutori di sesso maschile, come il padre, il fratello o un figlio. Oggi finalmente questa ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Finalmente sono al 100% con la spalla - non vedo l’ora di tornare a correre” : Fabio Quartararo è pronto a dare il via alla sua seconda parte della stagione nel Mondiale MotoGP 2019. Il giovane francese è stato, senza ombra di dubbio, la grande rivelazione di questo primo scorcio di campionato, andando a conquistare tre pole position e diversi podi. Una crescita verticale che ha lasciato tutti a bocca aperta, nonostante anche qualche problema fisico. Il classe 1999, infatti, si è dovuto operare alla spalla, ma il peggio ...

Wolfenstein : Youngblood e Wolfenstein : Cyberpilot sono Finalmente disponibili e ci portano a caccia di nazisti in co-op e VR : Tempo di grandi novità per i fan dell'universo di Wolfenstein dato che Bethesda è lieta di annunciare il lancio di due nuovi progetti molto interessanti per chi è alla ricerca di un Wolfenstein diverso dal solito. Vi lasciamo al comunicato ufficiale:"Blazkowicz". Il nome che incute terrore a tutti i nazisti fanatici del passo dell'oca. Questa volta, a portare avanti la tradizione di famiglia e a spingere la feccia nazista di Parigi a indossare ...

“Se sono gay?”. Gianni Sperti Finalmente parla d’amore : “Ora sto bene” : “Uomini e Donne è un programma imprevedibile”. E se lo dice uno dei suoi protagonisti, noi non possiamo che dargli ragione. Stiamo parlando di Gianni Sperti, opinionista e volto di primo piano del programma di Maria De Filippi: “Ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella e a sorprenderci”. Lo ha rivelato in questa intervista a Panorama in cui ripercorre le tappe della sua carriera e ...

Tav - Landini (Cgil) : "Finalmente una decisione - ma non ci sono solo grandi opere" : "Finalmente il Governo ha preso una decisione sulla Tav, ma non ci sono solo grandi opere". Così il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini, intervenuto a margine del presidio dei sindacati davanti al Ministero dei Trasporti in concomitanza con lo sciopero dei trasporti indetto a livello nazionale.

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI SI SONO SEPARATI?/ Foto - torna il sereno "Finalmente mia" : TONY COLOMBO e TINA RISPOLI si SONO SEPARATI? Le voci sulla fine del loro matrimonio, ma una Foto conferma che è tornato il sereno: "Finalmente mia".

Le notifiche di Android sono arrivate su Windows 10 per tutti - Finalmente : Dopo mesi di test con Windows Insider, ora tutti gli utenti dell'app Microsoft Your Phone (Il tuo telefono) possono visualizzare e gestire le notifiche Android sul PC mano a mano che arrivano senza dover interagire con lo smartphone. Il rollout dell'app ha attualmente raggiunto circa il 50% dei PC, ma dovrebbe essere completato entro una settimana.

Sampdoria - Depaoli si presenta : “Finalmente sono arrivato” [FOTO] : “Finalmente sono arrivato. Scusate il ritardo. Mi era dispiaciuto non approdare qui a gennaio ma adesso sono contento ed emozionato di essere alla Samp. Posso dire solo grazie a chi mi ha dato tutta questa fiducia”. E’ la prima intervista da calciatore della Sampdoria per il terzino destro, ex Chievo, Fabio Depaoli. “Audero mi ha parlato benissimo di societa’ e staff ma non avevo bisogno di essere convinto. ...

Le clamorose rivelazioni della trans Guendalina Rodriguez : “sono stata a letto con Icardi - Finalmente le FOTO! Adesso sono fidanzata con…” [GALLERY] : Le rivelazioni shock della trans Guendalina Rodriguez: dal flirt con Mauro Icardi alla storia d’amore con un calciatore del Napoli Mauro Icardi nella bufera: qualche giorno fa sono state pubblicate su Novella 2000 degli scatti che lo immortalano con una misteriosa donna mora. Non è chiaro dlale immagini chi sia la donna in questione, nè il calciatore argentino sembra in atteggiamenti troppo intimi, ma dai social è arrivata una ...

UeD - Angela e Alessio e l’addio : Finalmente la verità. “Le cose sono andate così” : Angela Nasti e Alessio Campoli, dopo le chiacchiere ecco la verità. La coppia ha motivato l’addio sulle colonne del Magazine ufficiale di Uomini e Donne. Versioni contrastanti, come è normale che sia, con Angela Nasti che ha rispedito al mittente accuse a paragoni con Sara Affi Fella. Alessio si è detto molto amareggiato e dispiaciuto per il risvolto che la conoscenza con Angela ha preso. Le sue dichiarazioni sono state riprese dalla rivista ...