Donna violentata per 10 anni | 5 arresti a Cosenza

Choc nel Napoletano : Donna violentata in una casa disabitata - si lancia dal balcone per sfuggire all'aguzzino : è grave : Attira con uno stratagemma una signora russa in una casa disabitata e la violenta. Lei, per scappare dall?aggressore, si cala con delle cinghie dal balcone. Cade e si ferisce in maniera grave....