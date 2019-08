Twitter sta testando la possibilità di ricevere notifiche per le risposte ai tweet

Lorenzo Fragola attacca Salvini su Twitter. Il leghista : "Canta che ti passa" : È scontro social tra Lorenzo Fragola, ex vincitore di X Factor, e Matteo Salvini. Dopo la recente visita del leader della Lega in Sicilia, il cantante catanese non ha usato mezzi termini e su Twitter ha scritto “Salvini m***a”.Salvini merda— Lorenzo Fragola (@Fragolaofficial) 12 agosto 2019Replicando al tweet apparso sul profilo dell’artista classe 1995, Salvini ha detto: “Non piaccio al signor Fragola? ...

I dati degli utenti di Twitter e Instagram usati per la pubblicità senza consenso : (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) La privacy e i dati degli utenti sono di nuovo al centro delle polemiche sui social network per violazioni del regolamento Gdpr, in vigore in Europa dal maggio del 2018. Secondo quanto si legge in una nota pubblicata da Twitter, proprio a partire da quella data la piattaforma fa sapere di aver riscontrato problemi nella gestione della privacy dei suoi iscritti. In sostanza, il social ha ammesso ...

Barack Obama “re” di Twitter : l’ex presidente sta per superare Katy Perry e stacca Trump di 45 milioni di follower - ma cinguetta meno : Katy Perry, la regina di Twitter, sta per essere spodestata. A inseguirla, come riporta il quotidiano La Repubblica, non è una pop star, né tantomeno un calciatore, solitamente i beniamini dei social, bensì un ex presidente, Barack Obama. Con una media di appena 18 cinguettii al mese, il democratico raggiungerà presto la cantante californiana. La data è quasi certa: lo stacco dovrebbe avvenire entro il 10 agosto. Attualmente tra i due c’è ...

Barack Obama si fa largo tra attori e cantanti e sta per diventare il re di Twitter : L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sta per diventare la persona più seguita su Twitter. Gli mancano solo 200mila follower per superare Katy Perry. Il sorpasso dovrebbe arrivare a breve

Vittorio Sgarbi - dopo la rissa in tv incalza su Twitter : “Giampiero Mughini? Come il prete de L’esorcista” : Non è finita con le sediate e gli insulti a “Stasera Italia” la lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Il critico d’arte ha infatti riacceso la polemica su Twitter, dove ha incalzato nuovamente il giornalista. “Mughini è un personaggio pittoresco che suscita anche tenerezza. Ieri sera si è comportato Come il prete contro l’indemoniata nel film L’esorcista: ha tirato fuori, lui juventino, l’animo interista che c’è in me”, ...

Dopo le sediate in tv - Sgarbi insiste su Twitter : "Mughini è come il prete dell'Esorcista" : Dopo le sediate a “Stasera Italia”, Vittorio Sgarbi continua a provocare, sul suo profilo Twitter, Giampiero Mughini. La lite era scattata in seguito ad una discussione sui presunti fondi russi contrattati al Metropol di Mosca. I due sono arrivati anche alle mani. “Mughini è un personaggio pittoresco che suscita anche tenerezza. Ieri sera si è comportato come il prete contro l’indemoniata nel ...

Topolino risponde a Salvini su Twitter. E il leghista cancella il suo tweet : Difficile che Matteo Salvini faccia un passo indietro sulle sue dichiarazioni social, ma questa volta a convincerlo a un ripensamento è stato “Topolino”. Tutto è cominciato nel corso della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal coro”. Mario Giordano ha chiesto al vice premier se avesse letto l’inchiesta dell’Espresso sulle trattative con la Russia. “No, preferisco Topolino a ...

Twitter risponde a Instagram e lancia la funzione Nascondi risposta nelle conversazioni : Twitter si sta preparando a lanciare una funzione molto importante per portare un po’ di civiltà all’interno delle conversazioni sul social network e al contempo di aumentare i poteri nelle mani dell’autore di un tweet. La feature in questione viene riconosciuta come “Nascondi risposta / Hide reply” e permette, come da nome, di celare una […] L'articolo Twitter risponde a Instagram e lancia la funzione ...

Flixbus - autista italiano con scritta “Mein Kampf” tatuata sul braccio : polemica su Twitter - licenziato : È stato un tweet d’indignazione a raccontare quanto accaduto su un mezzo Flixbus: alla guida c’era un autista italiano con un tatuaggio nazista in bella mostra. “Come è possibile che uno dei vostri autisti Flixbus possa avere un simile tatuaggio? È compatibile con i valori della vostra impresa?” ha commentato l’utente sopra alla foto dell’avambraccio, su cui si legge chiaramente la scritta in caratteri gotici ...

Donald Trump non può bloccare su Twitter chi lo critica - ha deciso una corte d’appello statunitense : La corte d’appello federale di New York ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può bloccare le persone che lo hanno criticato su Twitter. La corte, composta da tre giudici, ha confermato la decisione di primo

Per sconfiggere fake news e troll sui social network - i dati di Twitter non bastano : Nell’ottobre del 2018 Twitter ha pubblicato il suo primo archivio di tweet e account connessi a una rete che creava fake news. Dopo questa raccolta, che conteneva oltre 30 milioni di tweet, ne è arrivata una seconda, che riportava oltre 10 milioni di post pubblicati da 3.841 account affiliati all’Ira e una terza contenente i dettagli su account collegati a Russia, Iran, Venezuela e al movimento indipendentista catalano. Tutti questi ...

FOTO – Rodriguez-Napoli - indizio social dal club su Twitter : locandina del film “Quel treno per Yuma” - protagonista un bandito (soprannome di James) : SSC Napoli, il Tweet che fa segnare i tifosi Il Napoli fa sognare i tifosi, con un Tweet sulla pagina ufficiale che mostra la locandina del noto film “Quel treno per Yuma” del 1957 prodotto dalla Columbia. Quasi un messaggio criptato, gli indizi che fanno pensare a Rodriguez sono: il protagonista un bandito caso vuole che sia il soprannome di James Rodriguez, il nome del regista James come il giocatore e Columbia. Leggi ...