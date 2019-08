Striking Distance | nuovi ex membri di Call of Duty e Dead Space entrano a far parte del

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019), studio con sede in California, guidato dagli ex diofe dal direttore generale Glenn Schofield, sta collaborando per creare una "esperienza narrativa originale" nell'universo PUBG.Iassunti includono il senior director Demetrius Leal (CoD WW2, Advanced Warfare, Modern Warfare 3,1 & 2) e il concept artist Jesse Lee (WW2, Advanced Warfare, Modern Warfare 3,), secondo quanto trapelano i loro profili LinkedIn.Altre aggiunte al team includono il concept artist senior Robin Chyo (Modern Warfare 3, The Walking, Minecraft : Story Mode, Tales from the Borderlands ), l'artista senior Aasim Zubair (Walking, Guardians of the Galaxy, Game of Thrones), e Zhuosi Xu (Walking, Guardians of the Galaxy, Batman: The Enemy Within).Leggi altro...

