Spuntano gli sciacalli | post contro Nadia Toffa

Dagli scavi della metro di Milano Spuntano fuori una necropoli e un cavallo : Dai lavori per la nuova linea della metropolita di Milano, è emersa una necropoli con oltre 250 scheletri, che appartengono a epoche diverse, e i resti di un cavallo. A portarli alla luce sono stati gli scavi di fronte alla Basilica di San Vittore al Corpo, vicino al cantiere per la Stazione Sant'Ambrogio della M4. "Quest'area - spiega Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di ...

Bibbiano - nuovi dettagli choc : Spuntano gli affidi "fantasma" : Costanza Tosi Dalle carte emerge che una donna, per poter lavorare, doveva fingersi affidataria di un minore Era stata nominata affidataria di due bambini, ma la donna, quei piccoli, non li ha mai accuditi. Maria (nome di fantasia, ndr) sarebbe l'ennesima vittima dei servizi sociali della Val D’enza. Gli stessi che, secondo la Procura di Reggio Emilia, avevano messo in piedi un presunto giro di affari illecito denunciato ...

Napoli - è il caos degli aliscafi : Spuntano i bagarini - rivolta a Capri : La folla è tanta, come l'attesa sotto il sole cocente di luglio. Al Beverello, quando attracca l'aliscafo, intorno ai gates si formano code di centinaia di persone tra turisti...

Trezeguet ubriaco – Spuntano le parole verso gli agenti : David Trezeguet ubriaco – Il fatto quotidiano riporta l’episodio riguardante l’ex attaccante della Juventus. Trezeguet ubriaco – Il francese ha insultato anche gli agenti che lo hanno fermato. I fatti “Pezzenti, poveracci, non guadagnate nemmeno duemila euro“: così David Trezeguet ha apostrofato i poliziotti che lo hanno fermato ieri sera mercoledì 17 luglio, mentre guidava il suo Suv in via Po, a Torino. L’ex ...

Marco Carta - Spuntano nuove immagini. Furto della maglietta - lo inchiodano? : Spunterebbero finalmente fuori i filmati della videosorveglianza della Rinascente che vedrebbero il cantante Marco Carta impegnato nel Furto di una dozzina di magliette. Secondo quanto riportato da Il Giornale e L'Unione Sarda il pm Nicola Rossato avrebbe deciso di acquisire tali immagini come prova

Beach volley - Europeo Under 22 Antalya. Windisch/Cottafava giocheranno per il bronzo. I russi la Spuntano nella battaglia in semifinale : Sarà finale per il bronzo nell’Europeo Under 22 di Antalya per Jakob Windisch e Samuele Cottafava che escono a testa altissima dalla semifinale contro i forti russi Gusev/Shustrov, vittoriosi dopo un’ora di battaglia durissima che ha visto gli azzurri sfiorare la vittoria e una storica finale, che avrebbe fatto il paio con quella Mondiale Under 21 di Windisch e Di Silvestre. Il primo set è una sorta di romanzo con le due coppie che ...

Calcio - Universiadi 2019 : Italia-Russia 6-5 dcr. Gli azzurri rischiano la beffa ma la Spuntano dal dischetto : Partita dai due volti quella andata in scena oggi per l’Italia del Calcio alle Universiadi: nella finale per il terzo posto gli azzurri superano la Russia ai calci di rigore per 6-5 dopo il 2-2 al 90′. Primo tempo dominato dall’Italia e chiuso sul 2-0, nella ripresa i russi trovano il pari in pieno recupero, poi l’Italia, che pure aveva sbagliato per prima dal dischetto, centra il successo e la medaglia di bronzo. Nel ...

Scuola - autonomia differenziata ultime notizie : Bussetti a testa bassa - Spuntano gli incentivi : Divampa la polemica in seno al Governo in merito alla questione riguardante l’autonomia differenziata. In primissimo piano la Scuola, uno dei capitoli dove Lega e Movimento 5 Stelle dimostrano di essere in profondo disaccordo. Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non sembra intenzionato a prendere in considerazione i messaggi lanciati dal leader dei ‘grillini’, Luigi Di Maio: anzi, appare deciso ad andare avanti ...

Spuntano addirittura 8 novità per Huawei P30 e P30 Pro con la B178 : altri dettagli sull’aggiornamento : Occorre tornare assolutamente su un aggiornamento che sembrava sulla carta minore per Huawei P30 e P30 Pro, secondo le informazioni condivise sulle nostre pagine pochi giorni fa. Tutto il discorso gravita attorno alla patch B178, considerando il fatto che il suo download dovrebbe assicurarvi non poche soddisfazioni secondo quanto raccolto oggi 3 luglio. Proviamo pertanto a capire quali scenari si stiano configurando per i due top di gamma ...