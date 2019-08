Schianto in vacanza Francesco è morto | la fidanzata in condizioni disperate

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2019)Capodilupo, 38 anni originario di Avellino, da 12 anni era ingegnere in Tenaris. Amava i viaggi e la bicicletta, gli amici: «Sempre sorridente e disponibile, sapeva coinvolgere gli altri». Un uomo di 38 anni di Bergamo,Capodilupo, èin seguito a un tragico incidente stradale avvenuto domenica sera a Terrasini, in provincia di Palermo. Fatale al giovane è stato uno scontro violento tra un’auto e la moto su cui si trovava con la compagna, in via Partinico a Terrasini. Altre sette persone sono rimaste ferite, di cui una ingravissime. Il 38enne di Bergamo è deceduto all’ospedale Civico dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso. La sua compagna Valentina Michelli, originaria di Partinico, è ricoverata all’ospedale di Villa Sofia. Le suesono gravissime.La coppia si trovava in Sicilia per trascorrere il Ferragosto. Al momento ...

