Quotazioni Fantacalcio 2019-2020 | i prezzi di tutti i giocatori Tutte le cifre ed i

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le liste con ledei calciatori della Serie A per giocare alanche nella stagione: una grande novità ha sorpreso gli allenatori di tutta Italia. A partire da quest’anno i valori di ciascun atleta non sono fissi fino ad inizio campionato, ma potranno fluttuare anche prima della prima giornata, ad esempio a causa del cambio di casacca di uno dei calciatori in questione, con conseguente variazione dell’appetibilità fantacalcistica dello stesso.PORTIERI Calciatore Squadra Quotazione ADAMONIS Marius Lazio 1 ALASTRA Fabrizio Parma 1 ALFONSO Enrico Brescia 1 ANDRENACCI Lorenzo Brescia 1 ARESTI Simone Cagliari 1 AUDERO Emil Sampdoria 12 BERARDI Alessandro Verona 1 BERISHA Etrit Spal 10 BERNI Tommaso Inter 1 BLEVE Marco Lecce 1 BUFFON ...

fantapiu3 : Le quotazioni della #SerieA per la stagione 2019/2020, il listone è naturalmente targato #Fantapiu3, fantallenatori… - fantapiu3 : Le quotazioni della #SerieA per la stagione 2019/2020, il listone è naturalmente targato #Fantapiu3, buon divertime… - fantapiu3 : Il listone della #SerieB targato #FantaPiu3 per la stagione 2019/2020 sempre aggiornato, pronti per l' asta… -