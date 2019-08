Notre-Dame | dopo l’allarme piombo e le polemiche inizia la bonifica

Nelle scuole di Parigi vicine a Notre-Dame sono cominciate le operazioni di decontaminazione da piombo : Nelle scuole di Parigi vicine alla cattedrale Notre-Dame sono cominciate le operazioni di decontaminazione da piombo rese necessarie dall’incendio che il 15 luglio aveva distrutto quasi completamente il tetto della famosa cattedrale di Parigi. Le fiamme avevano infatti fuso grandi

Da Londra il progetto per una Notre-Dame provvisoria : “Pronta in 6 mesi” [GALLERY] : Da Londra arriva il primo progetto per la costruzione di una cattedrale temporanea sul sagrato di Notre-Dame. Dopo l’incendio del 15 aprile scorso, il responsabile della cattedrale, Monsignor Patrick Chauvet, auspicò una struttura smontabile sul sagrato per continuare ad accogliere i fedeli durante il periodo di ricostruzione, che secondo l’auspicio del presidente Emmanuel Macron dovrebbe durare almeno cinque anni. Secondo il ...

Notre Dame - inquinamento da piombo - esposto ambientalista in Procura : “Lasciati a subire le ricadute tossiche” dell’incendio : Robin dei Bois, associazione francese per la difesa dell’ambiente, venerdì ha sporto denuncia contro ignoti per le emissioni di piombo causate dall’incendio del 15 aprile scorso della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, accusando le autorità di aver reagito in ritardo e in assenza di trasparenza. “Le autorità competenti, diocesi inclusa hanno omesso di portare soccorso alle popolazioni permanenti, temporanee e ai lavoratori e ...

Caldo in Francia : la volta della cattedrale di Notre Dame rischia di crollare : L’ondata di Caldo estremo in Francia fa aumentare il rischio di crolli della volta della cattedrale di Notre Dame, edificio gravemente danneggiato dall’incendio dello scorso 15 aprile: l’allarme è stato lanciato da Philippe Villeneuve, architetto responsabile dei Monumenti storici, incaricato della supervisione del cantiere. La temperatura record di +42,6°C registrata ieri a Parigi e in generale le ondate di Caldo “stanno ...

Dentro Notre-Dame - tre mesi dopo il rogo. Le immagini : Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio Notre-Dame, tre mesi dopo l'incendio ...

Notre-Dame stava per crollare : Otto gigantesche campane stavano per venire giù come palle da demolizione, ha ricostruito il New York Times: i pompieri sapevano che potevano morire da un momento all'altro

L'addetto alla sicurezza di Notre Dame era stato assunto da 3 giorni. E ha commesso 30 minuti di errori : Trenta minuti di errori, un agente di sicurezza assunto da soli tre giorni, il rischio di veder sparire per sempre la cattedrale di Notre Dame. A distanza di tre mesi dal vasto incendio che ha danneggiato uno dei simboli di Parigi, il New York Times ricostruisce i fatti del 15 aprile. A riportarlo è il Corriere della Sera: Dopo le prime fiamme, c’è stato spazio per 30 minuti di errori. Il sistema anti-incendio ...

Incendio cattedrale di Notre Dame - inquinamento da piombo : pulizia straordinaria delle scuole : Una “pulizia approfondita” delle scuole è stata ordinata dalle autorità francesi nei pressi della cattedrale di Notre Dame a Parigi, per inquinamento da piombo: l’annuncio arriva dopo che alcuni media avevano riportato che l’estensione della contaminazione sarebbe stata tenuta segreta. Il responsabile della salute di Parigi ha dichiarato che le operazioni sono state ordinata per “rassicurare che il rischio è ...

Il parlamento francese approva la legge per il restauro di Notre-Dame e l'opposizione protesta : Il parlamento francese, dopo settimane i braccio di ferro tra Governo e opposizione, ha votato in via definitiva il progetto di legge sul restauro della cattedrale Notre-Dame, in risposta alla promessa del presidente Emmanuel Macron di portarlo a termine entro 5 anni. Il testo è stato approvato dall’Assemblea nazionale con 91 voti a favore, 33 astensioni e 8 contrari.Sono state pesanti le critiche dell’opposizione che denuncia ...

Com’è Notre-Dame oggi - tre mesi dopo l’incendio : Le foto dei danni e delle macerie, dopo che ieri è stata approvata la legge per il restauro della cattedrale

Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge per il restauro di Notre-Dame : Martedì 16 luglio il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge per il restauro di Notre-Dame a Parigi, uno dei monumenti più importanti e famosi del mondo, gravemente danneggiato lo scorso aprile da un enorme incendio che ha

Torna Notre Dame de Paris - da settembre in tour : Torna nei teatri e nei palazzetti italiani "Notre Dame de Paris", il musical kolossal con le musiche di Riccardo Cocciante e i testi di Pasquale Panella. Dal prossimo autunno lo spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che ha già appassionato più di 4 milioni di persone solo in Italia, prenderà nuovamente vita sui palcoscenici del nostro Paese. "Notre Dame de Paris" ha debuttato nella sua versione originale francese il 16 settembre ...

Notre Dame De Paris con Elhaida Dani - Giò Di Tonno e le musiche di Cocciante : date e biglietti in prevendita : Notre Dame De Paris torna in Italia sul finire del 2019 con un cast eccezionale e con le musiche di Riccardo Cocciante. La nuova edizione del musical è stata presentata a Milano e svela protagonisti e date degli spettacoli che dal 13 settembre al 29 dicembre toccheranno diverse città italiane. Si parte il 13 e il 14 settembre da Pesaro per far tappa dal 19 al 21 a Parma e poi all'Arena di Verona dal 3 al 5 ottobre. A Milano le date sono ...

Notre Dame de Paris torna a settembre in Italia : torna in Italia Notre Dame De Paris, uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo.