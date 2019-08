Netflix a Venezia 76 con 2 dei suoi progetti più costosi

Fonte : gqitalia

(Di martedì 13 agosto 2019) È un legame sempre più solido e forte quello trae la Mostra del cinema, il festival che si più aperto aiprodotti distribuiti in streaming anche rischiando polemiche. Tutto è iniziato pochi mesi prima che la piattaforma diventasse visibile anche in Italia, nel 2015. Beast of No Nation, uno dei primissimi film originali prodotti dae primo lungometraggio firmato da Fukunaga dopo aver cambiato la narrazione del crime in tv con la prima stagione di True detective, era in concorso per il Leone d'Oro. Nel 2018 quell'ambito premio è arrivato con un'altra pellicola, Roma di Alfonso Cuaron, arrivata vicinissima anche all'Oscar per il miglior film. Nella scorsa edizione i filmerano quattro: la storia in bianco e nero del regista messicano; Sulla mia pelle, che poi ha portato il David di Donatello ad Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi e al suo ...

