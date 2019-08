Il gimbal DJI Osmo 3 ha un nuovissimo design pieghevole adatto ai viaggi

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 13 agosto 2019) DJI lanciaMobile 3, una versione più economica e più adatta aidel suo ultimo modelloper smartphone. Lo stabilizzatore elettronico ha une un meccanismo di bloccaggio che occupa molto meno spazio, inoltre è anche più facile da controllare con una mano. L'articolo IlDJI3 ha unaiproviene da TuttoAndroid.

paolo77jpm : RT @Digital_Day: Solo 109 euro per il gimbal più usato al mondo - AppleNews_it : RT @pcexpander: DJI presenta Osmo Mobile 3, il gimbal smartphone pieghevole per chi ama viaggiare - macitynet : DJI presenta Osmo Mobile 3, il gimbal smartphone pieghevole per chi ama viaggiare -