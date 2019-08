Francesca De André dopo Gennaro | “Io e Giorgio ci siamo confrontati”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 13 agosto 2019)Lillio:Derivela cosa è successo conTambelliniDeLillio si sono lasciati. L’annuncio è arrivato dal bel modello napoletano, che nelle scorse ore ha informato i suoi fedeli sostenitori della fine della sua relazione con l’opinionista di Barbara d’Urso. Anche, d’altra parte, ha voluto dire la sua, rivelando i motivi che l’avrebbero spinta a prendere le distanze da. La versione della Deperò non ha soddisfatto i fan, convinti chesia tornata tra le braccia diTambellini. Credevo di essere stata chiara (…) io eTambellini ciconfrontati sugli errori, sulle percezioni, sulla perdita di lucidità. Su come entrambi abbiamo vissuto il mio ingresso in Casa e cosa ha portato a far succedere ciò che è successo. Ragazzi, il confronto è questo! ha ...

geppy2911 : G.f.- tra Francesca De Andrè e Gennaro una fine oscena: 'Aggressioni, pa... - MastrotekPino : Grande Fratello 16, Gennaro Lillo conferma: “Ho lasciato Francesca De André perché…” - zazoomblog : Gf Francesca De André commenta la rottura con Gennaro Lillio - #Francesca #André #commenta #rottura… -